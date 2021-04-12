Группа "За майбутне" инициирует пересмотр тарифов ЖКХ

Депутатская группа "За майбутне" предлагает провести внеочередное заседание парламента по рассмотрению тарифов ЖКХ, заявляет сопредседатель группы Виктор Бондарь.

"Внеочередное заседание завтра надо проводить и наши вопросы, которые мы выносим: четыре проекта постановления, проект закона о регулировании этих вопросов по тарифам, по отмене этих чрезмерных тарифов и т.д. Их надо ставить в повестку дня", - сказал Бондарь на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он напомнил, что группа "За майбутне" инициирует такое внеочередное заседание и собрала уже 150 подписей за его проведение.