Группа "За майбутне" инициирует пересмотр тарифов ЖКХ
Депутатская группа "За майбутне" предлагает провести внеочередное заседание парламента по рассмотрению тарифов ЖКХ, заявляет сопредседатель группы Виктор Бондарь.
"Внеочередное заседание завтра надо проводить и наши вопросы, которые мы выносим: четыре проекта постановления, проект закона о регулировании этих вопросов по тарифам, по отмене этих чрезмерных тарифов и т.д. Их надо ставить в повестку дня", - сказал Бондарь на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Он напомнил, что группа "За майбутне" инициирует такое внеочередное заседание и собрала уже 150 подписей за его проведение.