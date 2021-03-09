Экономика

17:15 09.03.2021

Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищных субсидий

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Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищных субсидий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.

"Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги.

Отмечается, что по итогам совещания премьер дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Теги: #жкх #шмыгаль #субсидии
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