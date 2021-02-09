Почти две трети украинцев считают тарифы ЖКХ завышенными

Почти две трети (64,9%) населения Украины констатировали значительное повышение цен на тарифы ЖКХ в новом году и несоответствие качества предоставляемых услуг цене, такие результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус" обнародовала исследовательская компания Active Group на сайте во вторник.

Согласно им, всего 14,7% населения удовлетворены соотношением цена-качество на услуги ЖКХ и лишь 0,2% считают, что имеют высокое качество услуг за умеренную цену.

В сообщении указывается, что 33,6% респондентов указали, что тарифы для них с нового года существенно выросли, 31,3% оценили увеличение тарифов как небольшое, 20,4% респондентов ответили, что тарифы не изменились и лишь 3,9% указали на их снижение.

В соответствии с исследованием, почти половина украинцев (46,5%) возлагает ответственность за неадекватность тарифов ЖКХ на центральную власть, 14,8% респондентов обвиняет поставщиков ресурсов, 13,2% - местные власти, 8% - международные структуры. Только 5,2% опрошенных сказали, что тарифы являются адекватными.

Исследование проводилось с 23 по 25 января 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Всего опрошено 1200 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.