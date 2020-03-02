Медицина

12:01 02.03.2020

Гончарук: административно к медреформе мы готовы

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Гончарук: административно к медреформе мы готовы

Украина административно готова к второму этапу реформы системы здравоохранения, которая стартует с 1 апреля, заверил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В общем, административно к реформе мы готовы, но ближайший месяц у нас будет очень тяжелым с коммуникационной точки зрения. Ведь для каждого города, каждого населенного пункта должен быть разработан отдельный коммуникационный план для того чтобы объяснить людям, что поменяется", - сказал он на брифинге в Киев в понедельник.

Премьер также уверяет, что больницы закрываться не будут.

"В ближайшие недели будут проводиться совещания с главами областных госадминистраций, департаментами здравоохранения, местным депутатами, чтобы максимально правильно сформировать сеть медучреждений. Опасения насчет закрытия больниц не подтвердились, никто ничего закрывать не должен",- сказал он.

Гончарук подчеркнул, что у Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) есть все необходимые данные, чтобы корректно сформировать сеть опорных больниц.

"Конечно, есть еще месяц, есть еще много организационной работы, которая может быть сделана. Абсолютно точно нужно пересмотреть, и мы уже приняли это решение, сеть опорных больниц. Она планировалась давно и без реальных расчетов. По состоянию на пятницу НСЗУ получила от медучреждений по всей стране заявки. И у НСЗУ есть все необходимые цифры, чтобы рассчитать точную модель",- сказал премьер.

По его словам, медреформа "приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата будет повышена до 30%, по отдельным расчетам, может быть и больше".

"Самое главное, что для украинцев впервые появится настоящая бесплатная медицина, то есть по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет. Услуги в больницах должны предоставляться без дополнительных оплат",- добавил Гончарук.

Теги: #гончарук #медреформа
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