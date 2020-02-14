Медицина

10:48 14.02.2020

Гончарук отмечает успешность медреформы

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Гончарук отмечает успешность медреформы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе рабочей поездки в Полтавскую область в четверг отметил успешность медицинской реформы и нового принципа финансирования системы здравоохранения в регионе.

"Восемь из 10 человек в Полтавской области заключили договора с семейными врачами. Принцип "деньги ходят за пациентом" работает - государственные средства направляются на лечение людей и повышение зарплаты врачам, а не на содержание стен и кроватей. В цифрах зарплата врачей первичного звена в 2019 году выросла на 50-75% и составляет 11-15 тыс. грн, а в медицинских сестер - на 30-50% и составляет 7-9 тыс. грн",- написал он в Telegrame-канале.

Премьер также подчеркнул, что уже 100% медучреждений региона "готовы ко второму звену медреформы, который стартует с 1 апреля".

По его словам, в Полтавской области работает первая в Украине современная диспетчерская служба, которая ежедневно принимает более 1,7 тыс. звонков от граждан.

"Центральная диспетчерская служба Полтавской области - один из успешных примеров пилота в рамках медреформы. Современная диспетчерская служба работает с сентября 2019 года. Ежедневно поступает более 1,7 тыс. звонков, из них около 40% - консультативные",- отметил он.

"В целом в Полтаве сейчас работают 145 карет скорой помощи, из них около 100 ежедневно работают в городе по вызовам. Все кареты оснащены GPS-сигналами, а также электрокардиографами (…) Просто в цифрах: если раньше мы теряли каждого четвертого человека с подозрением на инсульт из-за неправильного диагностирования и госпитализации (25,5%), теперь эта цифра уменьшилась до 13,4%",- добавил Гончарук.

Теги: #гончарук #медреформа
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