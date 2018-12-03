Медицина

15:08 03.12.2018

GSK покупает американского производителя препаратов для лечения онкологии Tesaro за $5,1 млрд

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GSK покупает американского производителя препаратов для лечения онкологии Tesaro за $5,1 млрд

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc (GSK) покупает американскую Tesaro Inc., производителя препаратов для лечения онкологических заболеваний, в рамках сделки объемом порядка $5,1 млрд.

"Приобретение Tesaro усилит наш фармацевтический бизнес, ускорив создание портфеля препаратов для лечения онкологии, а также предоставит новые возможности в плане научных исследований, - отмечает главный исполнительный директор GSK Эмма Уолмсли. - Эта сделка поддержит нашу цель обеспечения долгосрочного устойчивого роста, и она согласуется с нашими приоритетами в плане распределения капитала".

GSK заплатит $75 за акцию Tesaro, что на 62% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 30 ноября. Сумма сделки с учетом долга составит порядка $5,1 млрд, говорится в пресс-релизе GSK.

Ключевой препарат, выпускаемый Tesaro - Zejula - используется в лечении рака яичников, и в GSK полагают, что есть возможности для его более широкого применения.

Продажи Zejula принесли Tesaro порядка $166 млн выручки в январе-сентябре 2018 года.

GSK подтвердила прогноз на текущий год, согласно которому темпы роста ее прибыли в расчете на акцию, без учета разовых факторов, составят 8-10%. Компания также сообщила, что не намерена менять дивидендную политику и рассчитывает выплатить дивиденды в размере 0,8 фунта стерлингов на акцию в 2018 году.

Акции GSK подешевели на 3,8% на торгах в Лондоне в понедельник.

Теги: #фармкомпании #онкология
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