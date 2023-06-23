Інвестиції

08:05 23.06.2023

Потреба в інвестиціях трьох портів Дунайського кластера оцінюється в приблизно $400 млн - Найєм

2 хв читати
Потреба в інвестиціях трьох портів Дунайського кластера оцінюється в приблизно $400 млн - Найєм

Потреба в інвестиціях найбільших портів Дунайського кластеру - Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ - становить приблизно $400 млн, повідомив глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм на круглому столі "Транспорт, логістика та інфраструктура", який відбувся на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні.

За його словами, після повномасштабного вторгнення порти збільшили вантажопотік утричі, але мають на меті досягти 30 млн тонн перевалки на рік.

"Під час війни порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайський збільшили вантажопотік утричі. Кластер залишається важливим транспортним коридором. Наша мета досягти обсягу перевалки 30 млн т щорічно. Потреби в інвестиціях оцінюються близько $400 млн", - сказав Найєм.

Як один із векторів розвитку портів він назвав приватне партнерство і приватні інвестиції.

"У розробці в уряду п'ять флагманських проєктів у сфері портової інфраструктури", - сказав Найєм, згадавши про проєкти концесій у портах Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл і проєкти розвитку Українського Дунайського пароплавства.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявив, що п'ять великих компаній виявляють зацікавленість у концесійних проєктах у морському порту "Чорноморськ".

Крім того, на урядовому сайті повідомлялося, що міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку в рамках співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури мобілізує приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту "Українського Дунайського пароплавства".

 

 

Теги: #дунайський_регіон #лондонська_конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 20.06.2023
На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

17:47 18.02.2021
Україна головуватиме в Стратегії ЄС для Дунайського регіону

Україна головуватиме в Стратегії ЄС для Дунайського регіону

19:04 08.10.2018
Порошенко схвалив ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Порошенко схвалив ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

Україна і Японія проведуть спільну конференцію з відновлення України

Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки

Зеленський на зустрічі з делегацією США закликав американський бізнес до допомоги у створенні робочих місць

ОСТАННЄ

Очільник ДТЕК у межах URC2023 закликав бізнес інвестувати в будівництво другої черги Тилігульської ВЕС обсягом EUR450 млн

ДТЕК має намір реалізувати в Київській області проєкт побудови Smart Grid обсягом $145 млн

Австралійський бізнесмен Форрест підтвердив плани інвестувати $500 млн у Фонд розвитку України UDF

Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

П'ять великих компаній зацікавлені в концесійних проєктах у порту "Чорноморськ"

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Топменеджер ЄБРР прогнозує "хвилю приватних інвестицій" у розвиток ВДЕ в Україні

Україна та ООН створять Фонд відновлення громад із загальним п'ятирічним бюджетом $300 млн

Philip Morris International інвестує $30 млн у будівництво нової фабрики у Львівській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА