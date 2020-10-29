Инвестиции

15:58 29.10.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" сейчас во многом отличается от того предприятия, которое мы приобрели в 2005 году –  Лакшми Миттал

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"ArcelorMittal Кривой Рог" сейчас во многом отличается от того предприятия, которое мы приобрели в 2005 году –  Лакшми Миттал

Председатель правления и генеральный директор крупнейшей сталелитейной компании мира ArcelorMittal (в 2005 году – компания MittalSteel) Лакшми Миттал считает, что крупнейший в стране горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" во многом отличается в позитивную сторону от того предприятия, который компания приобрела в 2005 году.

"Я хорошо помню тот день, когда в 2005 году мы приобрели комбинат "Криворожсталь" на аукционе, который транслировался в прямом эфире. Это был мой первый опыт участия в телеторгах и отличный способ заключить сделку. Помню, как был поражен тем, насколько это профессиональный и прозрачный процесс. Конечно, мы были рады успешному приобретению, потому что увидели предприятие и страну с потрясающим потенциалом. Мы познакомились с многолетней историей и культурой сталеплавильного производства в городе Кривой Рог, а также с гордыми и трудолюбивыми людьми", - отметил топ-менеджер в своем обращении к работникам предприятия по случаю 15-летия работы в Украине.

В тоже время он признал, что прошедший 15 лет не всегда были легкими, компания сталкивалась с множеством проблем, которые было необходимо решать. Мировой финансовый кризис, военный конфликт на востоке Украины, а теперь и кризис Covid-19.

"Однако, оглядываясь назад, я горжусь тем, чего мы достигли в Украине. Горжусь тем, как справлялись со сложными вызовами и проблемами. Горжусь прогрессом, которого достигла компания. Наш успех в значительной степени обусловлен характером, целеустремленностью, выдержкой, навыками и знаниями наших сотрудников, их добросовестностью", - констатировал Миттал.

При этом он напомнил, что в момент приватизации ArcelorMittal взяла на себя обязательства инвестировать в производство, основные активы и экологическую деятельность. На протяжении 15 лет компания делала все, чтобы выполнить это обещание, вложив более $5 млрд в модернизацию многих объектов, внедряя новые технологии, повышая эффективность, улучшая качество продукции и экологические показатели. Эта эволюция сыграла решающую роль, чтобы обеспечить постоянное повышение нашей конкурентоспособности.

"И, конечно же, центральное место в этом занимает работа, которую выполняете вы, сердце любой компании - это ее люди. (…) Это вселяет в меня уверенность, что мы продолжим вместе преодолевать все возможные сложности, особенно сейчас, учитывая неожиданно тяжелый 2020. Уверяем, что "ArcelorMittal Кривой Рог" и в дальнейшем будет играть важную роль в экономическом развитии Украины, благодаря не только нашей продукции, но и того вклада, который делает наша компания в широком понимании", - резюмировал глава компании.

В свою очередь гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо констатировал, что сразу после приватизации предприятия стартовала инвестпрограмма, которая имела целью трансформировать комбинат, превратить его в современную компанию, которая стремительно развивается и стремится достичь производства безопасной экологической стали. За эти годы на предприятии были воплощены в жизнь множество важных, порой уникальных проектов. Среди них запуск первой в Кривом Роге машины непрерывного литья заготовки и печи-ковша, капремонт с реконструкцией ДП-8, реконструкция коксовых батарей №№3-4 и №№5-6, а также цеха сероочистки на коксохимическом производстве, строительство комплекса пылеугольного вдувания в ДП-9, строительство еще двух новых МНЛЗ №№2 и 3, модернизация мелкосортного стана №4, аглоцеха №2, обновление мощностей и техники горного департамента, приобретение оборудования для других цехов.

"Совсем недавно мы заложили первый символический камень новой фабрики окомкования - одного из наших ключевых проектов стоимостью $250 млн. Все эти инвестиции в развитие производства, которые мы запустили и которые суммарно составили $5 млрд, кроме обеспечения эффективной работы предприятия, должны решить проблемы экологии в городе и регионе. Мы имеем преимущества перед многими предприятиями. АМКР - это комбинат полного цикла, обеспечивает себя сам сырьем для метпроизводства благодаря собственной добыче железной руды. Это конкурентное преимущество дает нам возможность развиваться в долгосрочной перспективе", - подчеркнул топ-менеджер, слова которого приводятся в корпоративной газете "Металлург".

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

ArcelorMittal является крупнейшей сталелитейной компанией мира.

Теги: #arcelor_mittal
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