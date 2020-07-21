Экономика

11:56 21.07.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" в ближайшие 3-4 года намерен направить $700 млн на инвестпроекты с экологической составляющей

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в ближайшие 3-4 года намерен направить $700 млн на инвестпроекты с экологической составляющей

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) намерен в ближайшие три-четыре года направить $700 млн на реализацию крупных инвестиционных проектов с экологической составляющей, сообщил генеральный директор компании Мауро Лонгобардо

"В ближайшие три-четыре года мы собираемся выделить $700 млн, чтобы реализовать крупные инвестпроекты, каждый из которых имеет экологическую составляющую, и позволяет поэтапно отказываться от устаревших технологий. В этом году мы окончательно вывели из эксплуатации мартеновский цех, а также первый участок блюминга. Продолжим выполнять свои обещания и в дальнейшем – установим новую систему газоочистки в конверторном цехе, полностью модернизируем доменную печь №9, завершим модернизацию аглоцеха №2 и построим современную фабрику окомкования, что позволит закрыть два аглоцеха и вывести из эксплуатации две коксовых батареи", - сказал топ-менеджер в ходе посещения предприятия замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца совместно с зампредседателя Днепропетровской ОГА Максимом Скрыпником и главой Госэкоинспекции Андреем Малеваным.

При этом руководитель компании отметил, что данные производственные участки являются традиционным местом работы для многих наших сотрудников и подрядчиков. Строительство новых агрегатов предполагает создание дополнительных рабочих мест и альтернативу для работников. В то же время преждевременное закрытие действующих объектов несет в себе риск повышения уровня безработицы в городе.

"Компании необходимо время для эффективного планирования, чтобы не оставить этих людей без поддержки в нынешний кризисный период. "ArcelorMittal Кривой Рог", как и прежде, готов к сотрудничеству с государственными органами власти, и мы приветствуем открытый диалог. Компания стремится меняться, принимать трудные, но важные для всех решения и идти к комплексному обновлению – я здесь для того, чтобы выполнить эти задачи", - подчеркнул Лонгобардо, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь Стрелец пояснил, что "задача, которую поставил министр, - оцифровать всю экологическую отрасль, для этого нам необходимо увидеть и оценить имеющиеся на предприятия технологические решения, а также договориться о передаче данных напрямую в министерство. Мы обязаны оперативно информировать общественность о состоянии атмосферного воздуха".

Как сообщалось, государственная экологическая инспекция (ГЭИ) получила согласие от руководства ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" открыть свои документы и способствовать проверке предприятия.

"Во время рабочего визита в Кривой Рог вместе с заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрельцом посетили крупнейшего загрязнителя воздуха - "ArcelorMittal Кривой Рог". Мы воспринимаем как должное дышать свежим воздухом, и только потеряв эту возможность, понимаем насколько это важно", - написал председатель Гоэкоинспекции Андрей Мальованый на своей странице в Facebook.

По его словам, для него самым главным было убедиться в готовности предприятия допустить инспекторов ГЭИ к проверкам, чтобы "ArcelorMittal Кривой Рог" открыли свои документы и не препятствовали работе инспекторов.

ГЭИ напомнило, что ранее неоднократно возникали проблемы с проведением проверок на предприятии. При этом руководитель ведомства добавил, что в ближайшее время будет разработана методика и нормативно-правовое обеспечение для передачи данных мониторинга выбросов в атмосферу со стационарных датчиков предприятия, установленные на трубах. Эта информация станет открытой для общественности соответствии с европейскими стандартами надзора за окружающей средой.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelor_mittal #инвестпроекты #экология
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