Соболев: У рамках реформи управління публічними інвестиціями створено понад 1 тис. місцевих інвестрад

Фото: https://www.facebook.com/oleksii.sobolev

Регіони та громади створили більше 1 тис. місцевих інвестиційних рад в рамках реформи управління публічними інвестиціями, повидомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Вже створено понад 1000 місцевих інвестиційних рад та затверджуються середньострокові плани пріоритетних інвестицій на 2026-2028 роки у громадах і областях", - написав Соболев на сторінці Facebook у неділю, звітуючи про результати роботи за минулий тиждень.

Він додав, що розробка середньострокових планів допоможе системно окреслювати проєкти та залучати фінансування для відновлення і розвитку економіки.

Як повідомлялось, на початку вересня в рамках програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави (ЄПП) на 2026 рік на 149 ініціатив з орієнтовною загальною вартістю 11,4 трлн грн.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ERx6e6f5i/?mibextid=wwXIfr