Наша мета, щоб посилка приїжджала з Варшави до Києва за добу - CEO Nova Post Polska

Ексклюзивне інтерв'ю з CEO Nova Post Polska Дмитром Вергуном

Текст: Альона Манжело



- Скільки нових відділень Nova Post планує відкрити в Польщі?

- З 3 жовтня ми вже відкрили в Польщі 21 відділення (у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Лодзі, Любліні, Ряшеві, Катовіце). До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових, зокрема в Ольштині, Радомі, Кельце, Ополе, Бельсько-Бялій, Єленя-Гурі, Білостоку. Таким чином усі 16 воєводств будуть закриті до початку квітня. Зараз охоплюємо вже 10 воєводств. Усі відділення прийматимуть відправлення до 100 кг, деякі до 200 кг. Ми починали, відкриваючи відділення із обмеженням до 30 кілограм, але зрозуміли, що люди надсилають меблі, медичні ліжка, інвалідні крісла, і вага відправлень значно більша. Наразі через наші відділення можна відправляти навіть генератори.

Згідно з нашими планами, до кінця червня в Польщі буде 50 відділень, а до кінця року можемо вийти на ще більшу кількість. Коли ми відкрили перше відділення в Варшаві до 30 кг, до нього на вулиці вишикувалася 50-метрова черга. Ми сказали, що нам це не подобається і треба швидко відкривати ще відділення.



- Скільки відділень буде відкрито у Варшаві?

- Наразі у Варшаві маємо шість відділень, в середньостроковій перспективі буде близько 10. Ми вже отримали офіційний документ, який нам дає офіційний статус поштового оператора в Польщі і відкриває перед нами широкі можливості.



- За франшизою плануєте відкривати відділення?

- У нас є вже перші партнерські відділення, відкриті за франшизою в Катовіце та Ченстхові. Плануємо ще відкрити в Кельце разом з партнером. Проте ми ще тестуємо цю бізнес-модель у Польщі. Опрацьовуємо "вузькі" місця та налагоджуємо взаємини.



- Чому ви обережно підходите до розвитку відділень за франшизою?

- У Польщі ми поки не маємо такої налагодженої структури, яка давно працює в Україні. Всі процеси тут набагато складніші, вимагають посиленої перевірки. Зараз ми намагаємось зрозуміти, як зробити співробітництво вигідним для партнера і при цьому забезпечити клієнтам сталі ціни на послуги.



- На яку кількість відправлень вже вийшли в Польщі?

- З жовтня по березень ми відправили вже 150 тис. посилок. Наразі маємо 132 тис. клієнтів. Це кількість людей, які хоч раз скористались послугами Nova Post Polska. У цьому році маємо новий рекорд – майже 5 тис. посилок за день.



- Яке співвідношення поляків і українців, що користуються послугами Nova Post?

- За нашими даними, 8,5% наших клієнтів - громадяни Польщі. Це люди, які відправляють допомогу військовим або представництвам гуманітарних місій в Україні, серед них багато волонтерів. Я точно знаю, що серед наших польських клієнтів чимало тих, хто надав домівки українським сім’ям, або утримує дітей із українських родин. Поляки дуже гарно відгукуються про наш сервіс, дивуються, як у нас все злагоджено працює, для них це позитивний досвід.



- Які у вас строки доставки?

- Ми доставляємо з будь-якого нашого відділення у Польщі до будь-якої точки в Україні (на відділення чи адресно) від трьох днів. Вчора був рекорд - два дні і дві години. Наш цільовий показник, щоб із Варшави до Києва посилка приїжджала за одну добу.



- Ви здійснюєте перевезення власним автомобільним парком?

- У Польщі ми задіюємо для перевезень компанії партнерів. Перевезення через кордон між Польщею і Україною здійснюється власними вантажівками "Нової пошти". Близько десятка вантажівок постійно курсують між Львовом і Жешувом. Використовуємо автомобілі вантажопідйомністю 3,5 тонни.



- Як оцінюєте роботу прикордонних пунктів?

- Польські прикордонники молодці, вони намагаються працювати так, щоб нікому не перешкоджати. Особливо якщо їдуть гуманітарні вантажі. З українського боку прикордонники теж розуміють важливість доставки пошти і максимально сприяють в межах, визначених законодавством. Кордон не тримає. Великі черги були під Новий рік, але зазвичай проблем немає.



- Як плануєте диверсифікувати способи доставки для оптимізації затраченого часу? Нещодавно "Нова пошта" повідомила що авіакомпанія Supernova, в парку якої є два вантажні літаки, розпочне польоти за маршрутами Жешув-Рига і Жешув-Кишинів. Як це допоможе покращити роботу?

- У квітні вже плануються перші рейси. На першому етапі будуть виконуватись авіапольоти Жешув-Рига з українськими посилками. З України до Жешува відправлення доставляються вантажівками. Таким чином, ми зможемо значно скоротити час на доставку, мінімум один день. Наступним авіарейсом стане Жешув-Кишинів. У Молдові в "Нової пошти" 19 відділень та 200 поштоматів.



- Скільки маєте розподільчих центрів у Польщі?

- Наразі маємо вже два сортувальні термінали в Польщі. Один в Жешуві, відкритий ще минулого року. На Жешув у нас були плани ще до війни, оскільки там гарний аеропорт, біля якого зручно розвивати логістику і будувати складські комплекси. Ми розглядали цю локацію ще й з точки зору близького розташування до українського кордону. В Жешуві у нас термінал із зоною митного контролю, що дозволяє нам швидко оформити вантажі перед кордоном.

У Варшаві минулого тижня ми відкрили ще один термінал площею 3,7 тис. кв. м. Зараз там встановлюють автоматизовану лінію та роботів для сортування відправлень до 2 кг. Він зможе обробляти до 20 тис. посилок на добу. Але до кінця року цієї потужності буде вже замало. На варшавському терміналі збираються посилки з усіх відділень. Звідти їх розподіляють по інших польських містах та відправляють на термінал до Жешува, а з нього вони йдуть на кордон до Львова. До речі, зараз ми подали запит на створення митної зони на терміналі у Варшаві, що дозволить нам розвантажити жешувський термінал.



- Ви сказали, що з огляду на кількість відправлень вам до кінця року вже не вистачатиме двох діючих терміналів. Слід розуміти, що ви вивчаєте можливість відкриття третього?

- Хочемо налагодити швидку і надійну логістику. І якщо це вдасться зробити на базі існуючої інфраструктури, наростивши потужність кожного терміналу, то третього терміналу не відкриватимемо. Наразі говорити про це ще зарано.



- Ви вже запустили адресну доставку в Польщі?

- Адресна доставка з України до Польщі в нас була від початку роботи. Тобто відправник з України може замовити доставку посилку на адресу в будь-який населений пункт Польщі. А минулого тижня ми запустили нову послугу - кур’єрський забір відправлень з адреси в Україну. Необхідність цієї послуги вкрай нагальна. Адже коли людині потрібно відправити посилку вагою 15-20 кг, везти її у відділення в громадському транспорті не надто зручно. Щодня маємо замовлення.



- Ви залучили партнерів для надання такої послуги?

- Так. Ми надаємо цю послугу по всій території Польщі через наших партнерів. Але варто пам’ятати, що є вимоги як польської, так і української митниць щодо міжнародних відправлень. Тому, приймаючи відправлення, маємо не тільки перевірити посилку на дозволені предмети, але й зробити опис вмісту. Інакше на митниці посилку із забороненими товарами можуть повернути назад, ліквідувати або конфіскувати. Тому робимо все необхідне для того, аби відправлення доїхало до призначення швидко та без затримок.



- При заборі посилки кур’єр оглядає її вдома у клієнта на відповідність правилам відправлень?

- Ні, він цього не робить. На нашому сортувальному терміналі є зона митного контролю, де здійснюється огляд на предмет перевезення заборонених речей.



- Скільки коштує послуга забору кур’єром?

- Вона лише на 5 PLN дорожча вартості відправлення з відділення.



- Можете детальніше розповісти, які наразі у вас послуги для бізнес-клієнтів в Польщі і форми співпраці?

- Для бізнесу ми пропонуємо відправку документів, посилок і вантажів – від кількох палет до повної фури. У нас контрольована та швидка доставка. Наші основні пріоритети - fast, easy, safe. Це наша стратегія, якої ми будемо й надалі дотримуватися.

У нас вже 10 бізнес-клієнтів, але, звісно, ми збільшуватимемо їх кількість. У березні ми розробили API інтеграцію з польськими інтернет-магазинами, щоб українці мали можливість безпосередньо замовляти необхідні товари та оформлювати доставку в Україну у відділення, поштомат чи за адресою. Зараз починаємо вести перемовини з українським та польським ecommerce.



- Фінансова компанія NovaPay перебуває в процесі отримання ліцензії Electronic money Institution. Які можливості це відкриває перед вами?

- Це можливість здійснювати грошові перекази, в тім числі в Україну. Адже багато клієнтів – фізичних осіб цим цікавляться. Також зможемо надавати бізнесу сервіс cash on delivery. Тобто клієнти матимуть можливість отримувати в наших відділеннях товари з післяплатою.



- Які загалом особливості роботи польських відділень і в чому їх відмінність від відділень в Україні?

- У нас найновіший дизайн відділень. Саме цей стандарт тепер планують використовувати для оновлення відділень в Україні.

Чимало наших нововведень, запроваджених в Польщі, продиктовано особливостями процесів, які тут відбуваються. Зараз у нас домінують міжнародні посилки, опрацювання яких потребує свого підходу. Потрібно перевіряти, що кладуть люди, заповнювати інвойс, робити в п’ять разів більше процесів, ніж в Україні. Тому, наприклад, в польських відділеннях встановлено столи, висоту яких можна модифікувати, аби кожному працівникові було зручно обробляти вміст посилки. При цьому столи ми зробили широкими, аби клієнтам було зручно ставити та оглядати габаритні відправлення.

До речі, меблі для польських відділень ми замовляємо в Україні у виробників, з якими компанія вже давно працює. Вони знають наш бізнес і процеси, тому швидко все роблять під наші потреби. Серед них є компанії, які виросли як бізнес саме з нами. Касові апарати і POS-термінали у відділеннях польські, тому що вони синхронізовані з польською податковою.

Також ми використовуємо абсолютно новий софт - Shipment, який створили наші розробники з компанії "НП Діджитал" для європейських ринків. Це мультиплатформне рішення для управління всіма логістичними процесами. Система автоматично розраховує графіки автомобілів, планує маршрут до відділення, розраховує час прибуття у відділення, на митницю тощо. Також на її базі створено інтерфейси для співробітників відділень, терміналів, кур’єрів та офісу підтримки. Цей софт буде встановлений у всіх закордонних відділеннях "Нової пошти". Зараз ми також тестуємо новий багатомовний мобільний додаток.



- Скільки наразі працівників у Nova Post Polska?

- 235 осіб.



- А як орієнтовно зросте їх кількість до кінця року?

- У три-чотири рази.



- Як ви набираєте персонал? Чи надаєте перевагу українцям при працевлаштуванні?

- Наш frontline – це співробітники, безпосередньо задіяні в роботі з людьми у відділенні чи в call-центрі. Вони мають бути клієнтоорієнтованими, ввічливими, мусять вміти вислухати клієнта, бути готовими вирішити його проблеми, адекватно реагувати в можливих стресових ситуаціях, адже іде війна… Надаємо перевагу людям, які мали такий досвід на попередній роботі – в логістиці чи торгівлі. З радістю беремо на роботу українців, які добре володіють польською мовою, а також вміють заповнювати польською необхідні документи. Оператори попередньо проходять тритижневий курс навчання та стажуються.

Натомість до sells-менеджерів, бухгалтерів ми ставимо найвищі вимоги. Для цих посад надаємо перевагу полякам або українцям, які вже довго живуть і працюють в Польщі, мають величезний досвід за спеціальністю.



- Яка середня зарплата працівників?

- В середньому 4,6 тис. PLN brutto (з урахуванням податків).



- Кілька слів про себе. Ви за походженням українець? Працювали до цього в "Новій пошті"?

- Так, я з України, але вже вісім років мешкаю у Варшаві. Раніше працював у "Новій пошті", тому коли компанія прийняла рішення виходити на польський ринок, мене запросили на посаду СЕО.



- Це було термінове рішення?

- "Нова пошта" планувала вийти на польський ринок ще раніше, але війна підштовхнула нас зробити це швидше. Адже сюди поїхали наші клієнти.