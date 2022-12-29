Посол Японії: є одна річ, яка ясно показує необхідність реформи Радбезу ООН – це війна РФ в Україні

Ексклюзивне інтерв'ю надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди агенції “Інтерфакс-Україна”

Автори: Олександр Мартиненко, Валерія Прощенко

Японія головуватиме у G7 у 2023 році. І як посол ви організовуватимете роботу Групи підтримки послів G7 для України. Ми знаємо, що Японія справді різко висловилася проти агресії Росії. На яку ще допомогу Україна може очікувати від Японії в економічній, військовій та гуманітарній сферах?

Перш ніж прямо відповісти на ваші запитання, дозвольте мені коротко пояснити основну політику Японії щодо цієї війни. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда сформулював відразу після початку війни, що "ніякого бізнесу як завжди" з РФ.

Іншими словами, ми повинні повністю змінити нашу позицію щодо Росії. І тому, по-перше, ми запровадили жорсткі санкції проти Росії. А по-друге, як ви сказали, Японія почала надавати допомогу, яка охоплює гуманітарну допомогу, фінансову та бюджетну допомогу, а також військову допомогу.

Тепер я думаю, що мені потрібно зробити невелику примітку щодо військової допомоги. Через закон ми не можемо по суті надати зброю, але натомість японський уряд вперше вирішив надати нелетальне обладнання, включаючи дрони, каски, жилети, куленепробивні жилети, зимовий одяг та багато іншого, у тому числі персональні аптечки та пайки. Отже, ми продовжуємо розширювати список. І зараз ми ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення.

Третім компонентом нашої підтримки України є дипломатичні зусилля. Іншими словами, починаючи з прем'єр-міністра Японії та посольств, ми звертаємося до тих країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або до тих країн, які все ще зберігають нейтралітет. Такі цілі нашого дипломатичного підходу. Так ми намагаємось переконати їх підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних режимах.

А щодо допомоги, то ми вже надали 1,1 мільярда доларів і припускаємо надати ще 500 мільйонів доларів допомоги. Також ми розглядаємо інші пакети допомоги.

Про енергетику. Уряд Японії прийняв рішення надати Україні грантову допомогу у вигляді генераторів та ламп на сонячних батареях на суму 2,5 млн. доларів. Чи доставлена допомога в Україну?

Вже доставлена. Це перше постачання. На ці гроші ми вже поставили 60 генераторів, а також 83500 ламп на сонячних батареях. Я думаю, що наступного тижня ми отримаємо наступну партію генераторів, а в січні – третю партію. Тож, ми продовжуємо надавати генератори.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна, Камбоджа та Японія працюють над тристороннім проектом із надання допомоги у проведенні робіт з розмінування в Україні. Що це за проект?

Розмінування є одним із наших головних пріоритетів. Оскільки, що б ви не робили для нещодавно звільненої території, в першу чергу потрібно розмінувати землю і переконатися, що вона є достатньо безпечною для повернення людей або для початку економічної та соціальної діяльності.

Наразі ми не можемо залучати своїх японських фахівців. Але натомість ми, Японія, Камбоджа та українська сторона придумали тристоронню програму. Вона включає навчання українських саперів та обладнання, яке надає Японія. І я припускаю, що українська сторона вже відібрала групу фахівців, які будуть направлені до Камбоджі і, за потреби, далі до Японії для проходження навчання.

І тим часом ми почали надсилати обладнання для розмінування. Тому я сподіваюся, що ця тристороння модель буде достатньо ефективною, допоки ми не зможемо залучити власних експертів.

Чи підтримує Японія статус РФ як "держава-спонсор тероризму"? Для України це зараз дуже важливий момент.

Так, звісно. Ми неодноразово засуджували Росію за навмисне завдання ударів по мешканцям та приватній інфраструктурі, включаючи цивільну інфраструктуру, інфраструктуру, пов'язану з енергетикою. Це явне порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права. І ті, хто причетний до цих злочинів, мають бути притягнуті до відповідальності. І тому, по-перше, ми надали фінансову підтримку МКС (Міжнародному кримінальному суду) для порушення справи проти винних. Тож уряд Японії тісно співпрацює та працює з МКС, у тому числі щодо злочинів геноциду. Це наша позиція.

Як ви ставитеся до створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України, не лише МКС?

Так, ми повністю розуміємо аргумент, який стоїть за наміром українського уряду розглянути питання щодо створення цього спеціального трибуналу. І, щиро кажучи, ми ще не визначилися зі своєю позицією. Саме тому ми перебуваємо у тісному контакті як з урядом України, так і з країнами-однодумцями, щоб отримувати більше інформації. І нещодавно я мав ряд переговорів з українськими офіційними особами, які беруть безпосередню участь у цій схемі міжнародного трибуналу.

Ви знаєте про українські пропозиції про мир, так звану “формулу миру”. Президент України Володимир Зеленський говорив про це на зустрічі із президентом США Джозефом Байденом кілька днів тому. Як Японія ставиться до "формули миру"?

Ми повністю поінформовані про цю “формулу миру”, що складається з 10 пунктів, та про саміт. І насправді ми вітаємо цю ініціативу, бо вона ясно свідчить про тверду прихильність української сторони до припинення цієї війни виведенням російських військ. І це на противагу наративу росіян, які нібито кажуть, що вони на боці миру, а українці проти припинення вогню та миру.

Я думаю, що ця формула чітко формулює основну позицію українського уряду. Тож ми вітаємо цю ініціативу, і тому ми продовжуємо отримувати докладнішу інформацію про те, як і коли, де і з якою метою скликати організовується цей саміт щодо "формули миру". І на основі цієї інформації ми продовжимо роботу з країнами G7, а також із партнерами-однодумцями.

Наступне питання стосується санкцій проти РФ. Чи приєднається Японія до подальших санкцій проти Росії щодо встановлення максимальної ціни на російську нафту? Тому що нафта для Японії є дуже важливою як джерело енергії.

Ми брали участь у створенні цієї стелі цін на імпорт нафти з Росії. Ми повністю підтримуємо це. І ми вирішили брати участь, тому що це добре продумана політика першого зниження нафтових доходів для Росії, але водночас якось знайти спосіб допомогти вразливим країнам, які залежать від нафти. Тож я сподіваюся, що ця стеля цін на нафту буде ефективно реалізована. І в майбутньому, якщо це буде необхідно, Японія відкрита для перегляду та аналізу існуючих режимів.

Ви знаєте, що Україна ініціює питання про позбавлення Росії постійного членства в Раді безпеки ООН. Ми розуміємо, що це дуже складно, але, можливо, Японія має свої ідеї, що робити з членством Росії в Раді безпеки?

Ще до початку цієї війни протягом багатьох років Японія була, є і буде найстійкішим прихильником реформи ООН, особливо реформи Ради безпеки ООН. Як ми можемо досягти реформи Ради безпеки ООН? Це непросте завдання, але є одна річ, який ясно вказує на необхідність реформ. І це – ця війна. Тому що член Ради безпеки ООН розпочав односторонню агресію. Це не було передбачено батьками-засновниками ООН. Тож, думаю, нам давно настав час повернутися до реформ Ради безпеки ООН у будь-який спосіб. У цьому питанні ми закликаємо Україну та багато інших країн виступати з конкретними пропозиціями та ідеями.

Деякі газети повідомляли, що більшість японських компаній, які працювали в РФ до війни, проігнорували заклики піти з ринку. Це правда? Що японський уряд робить із таким бізнесом?

Це правда, що до війни було досить багато японських компаній, фіскально розташованих усередині Росії, а також багато компаній торгували з Росією і акумулювали інвестиції. Тепер ми почали - і прем'єр-міністр підкреслив - що справи більше не вестимуться з РФ як завжди, і ми запровадили режими санкцій.

Передусім уряд Японії продовжує надавати необхідну інформацію про японський бізнес, щоб японські підприємства могли і повинні були зробити необхідні кроки. Кроки включають скорочення торгівлі або припинення торгівлі, або вихід з російського ринку. Я не маю останніх даних, але станом на літо понад 50% японських компаній у РФ вже змінили свої ділові відносини з Росією. І ми продовжуємо закликати їх ознайомитись із новою політикою.

Нещодавно Верховна Рада визнала Курильські острови окупованою Росією територією Японії. Наскільки це рішення важливе для Японії?

Це дуже важливо і дуже допоможе нам, тому що будь-яка територіальна суперечка, в тому числі і ця конкретна суперечка між РФ і Японією, потребує визнання, розуміння та підтримки з боку ширшого кола міжнародного співтовариства. Зараз, якщо чесно, територіальна суперечка швидко заморозилася. Тож, у цьому плані ми цінуємо ініціативу Ради та наступну заяву Офісу президента про підвищення визнання та розуміння наших позицій. Це дуже важливо і потрібне нам.