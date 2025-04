Маємо за мету відновлення експорту до передвоєнних показників - директор Epicentr Ceramic Corporation

На запитання інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відповідає директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров

- Як змінився ринок керамічної плитки в Україні з 2022 року?

- Ринок керамічної плитки в Україні у 2024 році скоротився на 4,3% порівняно з 2023 роком, досягнувши 28,1 млн кв. м (у довоєнний 2021 рік - 44,5 млн кв. м). Це падіння спричинило значне зменшення імпорту - на 19,5%. Водночас національні виробники показали зростання: обсяги виробництва зросли на 4,7%, а експорт – на рекордні 72,7%.

Попри загальне скорочення ринку компанія Epicentr Ceramic Corporation збільшила виробництво на 25,3%, випустивши 7,7 млн кв. м плитки. Це дозволило компанії вийти на довоєнні показники та навіть перевершити їх на 5% (порівняно з 2021 роком). Крім цього нам вдалось підвищити свої позиції та піднятися з третього на друге місце в Україні серед усіх виробників. Це дало нам оптимізм рухатися далі й будувати амбітні плани на майбутнє. Наші завдання сьогодні – розширення географії, запуск нових технологій та форматів, орієнтованих на міжнародний ринок.

- В яких країнах зараз представлена ваша продукція? Які регіони пріоритетні для подальшого розвитку експорту?

- Наразі Epicentr Ceramic Corporation постачає продукцію до 16 країн, серед яких Польща, Румунія, Молдова, на які припадає левова частка всього експорту. Також експортуємо в Бельгію, Угорщину, Чехію, Німеччину, Литву, Словаччину, Австрію, Естонію, Катар та Грузію. Також в нашому експортному портфелі з'явилися Франція та Люксембург, в які ми до війни взагалі не експортували. Нашим пріоритетом є розширення на високорозвинені ринки – Німеччину, Францію, Велику Британію, США, ОАЕ та Саудівську Аравію. Там є попит на продукцію з високою доданою вартістю, і ми маємо всі можливості конкурувати на цих ринках.

- Про яку саме продукцію йдеться? Які формати найбільш конкурентні?

- Найбільшу частку в продажах займає плитка для підлоги розміром 600х600. Головну ставку у виробництві на 2025 рік ми робимо на поверхні Mat, далі - Satin та Glossy.

Найбільший інтерес в міжнародних клієнтів викликає великоформатна плитка 1200×1200 мм, виготовлена за технологією Continua. Навіть серед провідних європейських виробників ця технологія є рідкістю. Попит зростає також на потовщену плитку 20 мм, яка використовується для оздоблення терас, садово-паркових зон, прибудинкових територій та пішохідних доріжок.

Європейські країни надають перевагу нестандартним текстурам – дереву, каменю, міксам. Наша оновлена лінійка містить саме такі дизайни. Ми додаємо нові колекції плитки з преміальними покриттями Satin і Full Lappato.

Найпопулярнішим форматом залишаються 600×600 мм і 1200х600, доля яких в споживанні на ринку перевищує 45%, проте компанія робить ставку на технологічні покриття: Super Mat – ультраматова поверхня з високими антиковзними властивостями для комерційних просторів; Soft Mat – сатинова текстура з високою зносостійкістю, що ідеально передає глибину кольору та текстури каменю, мармуру та оніксу.

Завод Epicentr Ceramic Corporation загалом виробляє понад 360 найменувань плитки, що дає змогу задовольнити різні смаки споживачів.

- Згідно з програмою розвитку та модернізації виробництва, ви озвучували мету досягти виробничої потужності 18 млн кв. м в 2027 році. Які потужності активні зараз? Які обсяги плануєте досягти цього року?

- Завод у Калинівці в минулому році здійснив монтаж четвертої виробничої лінії, що дало нам змогу збільшити потужності підприємства до 12,5 млн кв. м на рік. Завдяки інвестиціям в добудову нових виробничих ліній компанія має намір до 2027 року збільшити потужності до 18 млн кв. м на рік. Компанія продовжує впроваджувати інновації, розширювати асортимент і посилювати свою присутність на міжнародних ринках.

- Ваше виробництво зі старту було орієнтоване на експорт. Які цілі щодо обсягів експорту ви ставите та які кроки робите для досягнення цих планів?

- Компанія активно працює над зміцненням своїх позицій на міжнародному ринку. У 2024 році нам вдалось збільшити експорт більш ніж удвічі й це дає нам впевненість у наших планах експансії. Epicentr Ceramic Corporation – єдиний український виробник керамічної плитки, який представив власний стенд на Cevisama 2025 у Валенсії. До 2021 року ми експортували понад 50% продукції. Через війну цей показник впав, але наша мета - у 2025 році досягнути частки в 27-30%, а в короткостроковій перспективі відновити експорт до передвоєнних показників. Участь у виставці – перший крок в цьому напрямку.

