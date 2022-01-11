Україна зацікавлена в імплементації нових технологій використання ядерної енергії - голова ДІЯРУ

Ексклюзивне інтерв'ю в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олега Корікова агентству "Інтерфакс-Україна"

- Форма та процес звільнення вашого попередника Григорія Плачкова Кабінетом міністрів викликали негативну реакцію з боку громадськості, яка побоюється часткової втрати незалежності регулятора та прийняття ним рішень на основі політики профільного міністерства та експлуатуючої організації, а не ядерної та радіаційної безпеки. Чи справедливі ці побоювання?

- Рішення про звільнення чи призначення державних службовців відбувається відповідно до Закону України "Про держслужбу". Процес оцінювання держслужбовців – це щорічна процедура, передбачена цим законом і відповідними підзаконними актами. Відповідне рішення щодо оцінювання прийнято КМУ, і я його не обговорюю, не коментую. У нас прийнято виконувати рішення уряду.

Щодо незалежності, то слід зазначити, що ДІЯРУ немає окремого міністерства, яке б спрямовувало та координувало нашу діяльність. Наш суб’єкт призначення – Кабінет Міністрів. Я не бачу наразі підстав для інтерпретації того, що нібито відбувається втрата незалежності регулюючого органу.

- Ви працюєте на посаді першого заступника голови ДІЯРУ з літа минулого року. Наскільки коректними чи некоректними є претензії міністра енергетики, озвучені на засіданні КМУ на початку грудня? Зокрема, щодо затягування з видачі ліцензії на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) та затвердження кадастру майданчиків для будівництва АЕС.

- Я не коментую конкретні дії чи промови урядовців. Я б утримався, тим паче на перших тижнях своєї роботи, від таких коментарів.

- Ви бачите можливість прискорити якось процес ліцензування ЦСВЯП? Чому, на вашу думку, цей дозвіл досі не видано регулятором, коли і за яких умов може бути прийнято відповідне рішення?

- ЦСВЯП це великий український проект. Відповідний тендер був оголошений ще у 2003 році, коли я працював в "Енергоатомі", а контракт з американською корпорацією Holtec International був укладений у 2005 році. У цього проекту були важкі часи, коли нічого не відбувалося, але у 2012 році Верховна Рада прийняла рішення про будівництво сховища. Відповідно до закону, всі почали працювати за встановленою процедурою. На сьогодні експлуатуюча організація близька до завершення цієї процедури, продовжується процес ліцензування ядерної установки.

Рішення по ліцензії буде прийнято регулятором після опрацювання підготовлених "Енергоатомом" документів, зняття зауважень експертизи, проведення інспекційних обстежень по об’єкту. Дуже великий шлях вже пройдений, я бачу, що ми на фініші, але потрібно ще попрацювати як експлуатуючій організації, так і регулюючому органу, і нашій організації технічної підтримки.

- Тобто, якщо все далі буде йти за планом, то можна очікувати, що ліцензія буде видана протягом цієї зими?

- Ми припускаємо, що в січні 2022 року відбудеться інспекційне обстеження об’єкта, за результатами якого наша ліцензійна комісія розгляне відповідні матеріали, і відповідним чином в установленому порядку буде ухвалено рішення.

- Уточніть етапи введення в експлуатацію щодо холодного і гарячого випробувань. Чи потрібно мати ліцензію, щоб перевезти відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП), чи вона потрібна вже для завантаження?

- "Холодні" випробування – це коли імітатори ТВЗ завантажуються в транспортно-пакувальний комплект. Це така багатоцільова каністра з транспортним контейнером HI-STAR, який переміщується на ЦСВЯП з майданчиків АЕС. "Гаряче" випробування – це коли транспортно-пакувальний комплект переміщується вже з відпрацьованим ядерним паливом всередині. На "гаряче" випробування (введення в експлуатацію) видається окремий дозвіл. Це окремий дозвіл на перше переміщення ядерного палива на майданчик зберігання.

- І далі, якщо все відбувається чітко, вже видається ліцензія?

- Всі ці речі виконуються за програмою, за планом ліцензування. У цьому плані описано організацію процесу ліцензування та участь усіх задіяних організацій у цьому процесі.

- Чи потрібно буде регулятору видавати окремий дозвіл щоразу, коли "Енергоатом" буде перевозити ВЯП?

- На перевезення видається ліцензія експлуатуючій організації.

Загалом, в усіх країнах світу діяльність у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки відбувається за дозвільним принципом. Ми маємо гарантувати, що користь від діяльності з використання ядерної енергії – перевезення чи експлуатація джерел іонізуючого випромінювання чи будь-яка інша діяльність – перевищує заподіяну цією діяльністю шкоду. У будь-якій країні необхідно пройти відповідні етапи ліцензування, і це достатньо складна процедура. Ми супроводжуємо цей дозвільний процес як орган, який в цій країні відповідальний за ядерну безпеку разом з експлуатуючою організацією НАЕК "Енергоатом".

Відповідальність за безпечну експлуатацію, в тому числі абсолютна відповідальність за ядерну шкоду лежить на експлуатуючій організації, а ДІЯРУ встановлює нормативи ядерної безпеки, проводить експертизу з ядерної та радіаційної безпеки, матеріалів, які обґрунтовують цю безпеку. На підставі матеріалів експертизи ДІЯРУ надає дозвільні документи. За результатами дозвільної діяльності і прийнятих нормативів ми здійснюємо наглядову діяльність. Тобто діяльність з контролю за дотриманням тих нормативів, які діють у сфері використання ядерної енергії, і умов дозвільних документів, які ми відповідним чином надали на цю діяльність.

- Ви прийшли до ДІЯРУ з ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" (ЦППРВ). Наразі йде великий тендер на будівництво сховища зі зберігання перероблених у РФ високоактивних відходів з відпрацьованого ядерного палива АЕС України. На якому етапі ДІЯРУ вступить у процес?

- Регулятор вже у цьому процесі. У нас є загальнодержавна програма поводження з радіаційними відходами. Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) затвердило проект будівництва сховища осклованих радіоактивних відходів, які мають повертатися після переробки ВЯП з реакторних установок ВВЕР-440 АЕС України.

Є проект закону про проектування і будівництво об’єкта поводження з радіаційними відходами загальнодержавного значення, який ДІЯРУ погодило влітку 2021 року. Процедура передбачає закупівлю необхідних робіт для будівництва, і вона зараз триває. За цю процедуру відповідає замовник будівництва ЦППРВ, який перебуває в сфері підпорядкування ДАЗВ.

ДІЯРУ свого часу надало ліцензію на етап життєвого циклу будівництво об’єкта поводження з РАВ. Дія ліцензії – три роки. Ми надали її в 2020 році, у 2023-му термін її дії спливає. Є план-графік будівництва, відповідно до якого відбувається реалізація проекту.

- Продовжимо тему ліцензування. Перше постачання палива для ВВЕР-440 виробництва Westinghouse анонсовано вже на 2024 рік. Чи вже залучено ДІЯРУ до процесу його ліцензування?

- Ми рухаємось у цьому питанні відповідно до процедури модифікації ядерної установки. Модифікація – це зміна проектного стану ядерної установки. Проектом передбачено конкретне паливо, і якщо ми його змінюємо, то це є модифікація. Відповідно про положення про модифікацію підготовлено концептуальне рішення, що обґрунтовує безпеку впровадження альтернативного ядерного палива, яке надійшло до ДІЯРУ. І ми його аналізуємо, проводимо його експертизу з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.

- А коли "Енергоатом" надіслав регулятору документи по паливу?

- Ми отримали пропозицію "Енергоатома", формалізовану в документі щодо концептуально-технічного рішення по модифікації впровадження альтернативного ядерного палива, місяць тому. Зараз робимо експертизу з ядерної та радіаційної безпеки цього документа.

- Наскільки реалістично побудувати третій енергоблок Хмельницької АЕС на існуючих будівельних конструкціях? Чи можливо це зробити з реакторною установкою від чеської Skoda?

- Регулятор розглянув документ, який обґрунтовує можливість використання конструкції для блоку №3 ХАЕС, надано зауваження до експлуатуючої організацій, яка зараз працює над цими зауваженнями. Якщо "Енергоатом" щодо цих зауваженнях надасть нам вичерпні коментарі та запропонує відповідні заходи, то ми будемо далі розглядати і визначатися.

- Як давно інспекція надала свої зауваження?

- У листопаді.

- А в чому вони полягають?

- Я не можу вам це сказати зараз, оскільки я не так давно на цій посаді, і безпосередньо не займався цим питанням.

- З 2019 року ДІЯРУ ліцензує не лише діяльність з переробки, а й з видобутку уранової руди. Про інтерес реалізації проектів у цій сфері кілька років тому заявляло BGV Group Management Буткевича. Чи подавали вони чи ще якісь комерційні компанії документи на отримання відповідної ліцензії?

- Про інтерес ми чули. Але документи від будь-яких комерційних структур на ліцензування щодо видобутку/переробки уранової руди на сьогодні до інспекції не надходили.

- Щодо ліцензування американської технології малих модульних реакторів (ММР), у яких зацікавлена Україна. З ким інспекція співпрацює у цьому питанні, скільки потрібно часу для ліцензування цієї технології? Скільки часу знадобиться Державному НТЦ з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ), щоб провести оцінку звіту з аналізу безпеки малих реакторів SMR-160 американської компанії Holtec International?

- Україна зацікавлена в цих технологій, як в будь-яких нових імплементаціях використання ядерної енергії, які приносять користь суспільству, тим паче, з огляду на Паризьку угоду, зміну клімату.

ДНТЦ ЯРБ, яке перебуває в сфері управління ДІЯРУ, є членом консорціуму з Holtec International, який є автором проекту малого модульного реактора. Вони увійшли до консорціуму і здійснюють порівняльний аналіз нормативної бази України та США щодо можливої реалізації проекту використання SMR-160.

Також власником технології ММР є NuScale Power. З ними наше ДНТЦ ЯРБ має Меморандум про співпрацю у напрямку вивчення аспектів можливого майбутнього ліцензування цієї технології в Україні. Наразі розпочато аналіз діючої нормативно-правової та законодавчої базі на її відповідність, ураховуючи проєктні особливості цієї технології.

- У США планують продовжувати термін служби діючих ядерних реакторів до 100 років. Загалом у світовій практиці сьогодні продовжують експлуатацію ядерних блоків до 80 років. Чи можливо теоретично продовжити до 80 років термін служби українських ВВЕР-1000?

- Так, відомо, що у США по реакторам, що відпрацювали термін у 40 років, прийнято рішення продовжити їхню роботу ще на 40 років понад проектні. Значить, у них є на це відповідні підстави, і вони так роблять.

В Україні інша практика. У нас є 15 енергоблоків, з яких вже 12 працює з продовженим терміном експлуатації. Експлуатуюча організація зобов’язана дуже багато попрацювати, щоб переоцінка безпеки пройшла задовільним чином. Дуже багато заходів необхідно робити в залізі, замінювати багато систем і обладнання, важливих для безпеки.

Але у нас процедурно передбачено переоцінка безпеки кожні десять років з обґрунтуванням подальшої безпечної експлуатації. Консервативно. Так передбачено нашими нормативами.

- Чи достатньо на сьогодні ДІЯРУ забезпечена фінансово та кадрово, щоб нормально виконувати свої функції?

- ДІЯРУ отримує відповідні бюджетні призначення шляхом їх затвердження в законі про держбюджет на відповідний рік. Ми фінансуємося за двома бюджетним програмами: керівництво та управління в сфері ядерного регулювання і забезпечення ведення держреєстру джерел іонізуючого опромінювання. Фінансування відбувається в установленому порядку. Щодо кадрового забезпечення, то тут на відміну від деяких інших органів, у нас колектив фаховий і досить стабільний. Загалом ситуацію я б охарактеризував як задовільну.

- Ви вже визначились із кандидатурою свого першого заступника?

- На сьогодні я є першим заступником.

- Так, звісно. А по іншим заступникам?

- Будемо працювати, час покаже.

- Повернуся до початкової теми інтерв’ю. Ви можете запевнити, що побоювання спільноти, що ви й досі відчуваєте себе людиною експлуатуючої організації, а не керівником незалежного наглядового органу, безпідставні?

- Я не поділяю цього занепокоєння. Гадаю, що навпаки, я зможу збагатити своїм досвідом наш колектив Держатомрегулювання. Він лише виграє за рахунок того, що я додам досвід роботи і в органі управління у сфері використання ядерної енергії – Міністерстві енергетики, і в експлуатуючих організаціях "Енергоатомі" та "Центральному підприємстві з поводження з радіоактивними відходами". Я свого часу ще й школу бізнесу закінчив, і маю ступінь магістра бізнес-адміністрування (MBA).

Атомна енергетика України дуже інвестиційно приваблива галузь, яка на сьогодні розвивається, і її необхідно розвивати надалі. До речі, 17 грудня ЄБРР відновив фінансування "Енергоатому" комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків, яке було призупинено з різних причин. І НАЕК буде вибирати залишок кредитної лінії. Це є, безумовно, позитивний сигнал для міжнародних інвесторів і для України, її інвестиційного рейтингу.

Дуже важливо, щоб ми розуміли, що тут дуже перспективна галузь, що ми всі рухаємось вперед для того, щоб світло і тепло було в кожному домі. Я бачу, що в України велике майбутнє, і ми лише на початку нашого великого шляху.