На действия таможни не должно быть никаких потусторонних влияний - Власов

Интервью и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова агентству "Интерфакс-Украина" (часть І)



Когда происходит переформатирование какого-то госоргана, у бизнеса возникает вопрос – с кем работать? Сейчас Государственная фискальная служба (ГФС) именно в состоянии такого процесса – главой налоговой службы назначен Сергей Верланов, но еще до сих пор функционирует ГФС. А конкурсы на главу таможни были заблокированы в судах.



"Двоевластие", как это называет бизнес, как-то отразилось на работе, какие дополнительные сложности, риски?

– Сложившаяся ситуация не совсем адекватна. Реформа назревала, и когда в конце прошлого года правительство приняло решение о реформировании ГФС путем реорганизации и – такой интересный юридический термин – через разделение на Государственную налоговую и таможенную службы, бизнес это воспринял нормально.

Была создана межведомственная рабочая группа с экспертами, народными депутатами, которую возглавила министр финансов. Разработаны положения, мы собирались, и по каждому положению был нормальный, живой, конструктивный спор. Что произошло потом? Назначены конкурсы, утверждены положения обеих служб. Конкурсы прошли согласно закону, требования были обнародованы, за прохождением конкурсов можно было следить онлайн. В налоговом конкурсе выиграл Сергей Верланов. Как по мне, он человек новой формации. Он сделает то, что требует бизнес – больше сервисности. Чем больше электронных процессов, тем меньше коррупционных рисков и меньше негатива к налоговой. Мы в прошлом году были в Швеции по приглашению Налогового агентства. Налоговая служба там занимает первое место по престижности и положительному отношению граждан и бизнеса среди госорганов. Спрашиваем: почему? Нам показали слайды на примере солнечной системы и пояснили: "Раньше думали, что мы - солнце и все крутится вокруг нас. А теперь мы переформатировали свое мышление: солнце – это налогоплательщик, а госорганы обращаются вокруг него". Если плательщик в Швеции подал одно заявление в какой-то госорган, и оно было рассмотрено, то больше по такому факту ни один госорган заявление не рассмотрит. Мне кажется, что этот формат Сергей (Верланов - ИФ) воплотит.

Что касается конкурса на главу таможни. Те люди, депутаты, которые на протяжении моей работы в качестве и.о. главы ГФС ратовали за идею национальной таможенной службы, конкурс и заблокировали. Это на их совести. Слава Богу, в понедельник, 24 июня, Апелляционный административный суд удовлетворил апелляцию Кабмина и разблокировал конкурс (25 июня вечером комиссия высшего корпуса госслужбы объявила о победе первого заместителя министра экономразвития Максима Нефьодова – ИФ). Вся эта ситуация длилась с 17 апреля. Вы представляете, сколько времени потеряно. А конкурс, напоминаю, уже двигался к концу, это был третий, финальный этап.

Если бы его не заблокировали, то разделение уже бы произошло?

– Если бы конкурс был завершен, и мы получили руководителя таможенной службы, к середине июля имели бы уже две полноценных службы с четким пониманием реформирования в плане диджитализации, сервисности, функциональности и институционного развития.

На 25 июня Нацагентство по вопросам госслужбы назначило конкурс. Надеемся, что его результаты оспаривать не будут и реформа пойдет. Пока я, как и.о. главы ГФС после введения в действие распоряжением правительства налоговой службы, буду руководить таможенным направлением.

Я очень хочу создать сильную таможню и знаю, как это сделать. Первая моя должность была – инспектор Николаевской таможни. Я начинал с самых низов, это потом мой жизненный путь привел меня в Службу безопасности Украины, бизнес, Минэкономики, налоговую, АТО… Да, прошло 26 лет, но все равно инспектором-то я был, я чувствовал, как это быть таможенником, и чувствовал те задачи, которые стояли перед таможней. А сейчас таможня далеко не сильна, она - разбалансирована. И промедление только усугубляет ситуацию. А статус "и.о." негативно сказывается и на всем личном составе. Не может быть в статусе "и.о." руководитель госоргана такое длительное время.

Но до этого времени, пока я в таможенном блоке, у нас есть четкий план, и мы его придерживаемся. Но рисков для бизнеса нет – оба блока работают нормально. Возвращаясь к институциональному развитию, Сергей Верланов это уже сделал в штате ГНС – объединил некоторые департаменты, например, юрлиц и физлиц. До этого были консультации с МВФ (Международным валютным фондом) и с Казначейством США.

Есть подразделения, которые вообще ликвидированы, например, внутренняя безопасность (ВБ). Очень уж сомнительный статус у него с правовой точки зрения, в том числе и дублирование функций других подразделений ГФС, а также спецантикоррупционных органов – НАБУ, НАПК, Нацполиции и органов прокуратуры. Кроме того, в настоящее время у нашего подразделения внутреннего аудита накопилось достаточно вопросов к деятельности ВБ.

И, что самое интересное, руководитель ВБ идет в депутаты реформировать страну!

Недавно прошла информация о том, что на руководителя управления ВБ Игоря Шкурата совершено покушение – неизвестные бросили гранату во двор его дома.

– Прочитал новость и удивился мотивам. Выдвинуты были версии, что это связано с его профессиональной деятельностью, а именно, с делом о краже 37 контейнеров в Одессе, ситуации по товаропотоку в районе проведения АТО. Тонко намекнул на меня. Но, как я вижу ситуацию. Скорее, с непрофессиональной деятельностью связано. Как я уже сказал, он намерен баллотироваться в народные депутаты по одному из округов в Сумской области. Поэтому я не исключаю политического подтекста этого покушения, если оно вообще было.

А что касается контейнеров, в который раз поясняю ситуацию, хронологически. В начале июня 2018 года компания "Мелвилл" подает декларации и начинает растаможку на Одесской таможне. Компания неизвестная, поэтому срабатывают риски. Мы начинаем досмотр каждого контейнера, который был подан на оформление, а их было подано девять. Это часть, как мы понимаем. По всем девяти фиксируется нарушение таможенных правил, так как часть товара собственники вообще не задекларировали, а часть – более дорогой товар показали, как дешевый.

Далее приходит постановление налоговой милиции Офиса крупных плательщиков о признании товара вещдоком, а 15 июня – уже решение суда об аресте контейнеров. 10 июля, после описи контейнеров и подписания акта приема-передачи, груз из зоны таможенного контроля перемещается на хранение в частные склады. И это уже не территория таможни. Обращаю внимание, что все эти действия проводились следователем налоговой милиции с ведома прокуратуры. Поэтому вопрос: где здесь претензия к таможне?

И, кстати подразделением ВБ была проведена спецпроверка, акт был подписан заместителем Шкурата и в нем вины таможни и моей, как руководителя, не было. ГПУ возбуждало уголовное производство, но подозрений никому из таможенников предъявлено не было. И добавлю, большая часть груза из пропавших контейнеров была найдена на рынке "Барабашово" в Харькове и "Авангард" в Одессе и так далее.

С чем связано начало операции "Бастион". Насколько вообще эффективно начинать ее, когда служба на этапе реформирования?

- С Сергеем Верлановым мы сейчас в очень плотной коммуникации. И, например, суть и запуск операции "Бастион" мы согласовали с премьер-министром и министром финансов. Мы были вчетвером на принятии этого решения. Я наглядно показал, что все-таки существуют еще схемы и противоправные механизмы на таможне, связанные с торговлей внутри страны, потому, что нет полной фискализации.

Мы и предложили объединить все наши усилия - налоговой милиции, налогового и таможенного блоков. Механизм взаимодействия мы наработаем, отработаем, и после разъединения он будет дальше действовать. Приведу пример, как мы сработали в Тернополе. Налоговая милиция получила оперативную информацию, дали ее налоговикам, те вышли на проверку, увидели нарушения, а таможня конфисковала товар. Вот вам пример взаимодействия на всех уровнях в рамках действующего законодательства и без возбуждения уголовного производства.

Еще один случай. В Днепре. Выявили схему, прекратили, теперь нарабатываем изменения в законодательство, как реализовали по реактивному топливу, чтобы в будущем не возникало таких схем.

Есть интересная статистика: в месяц оформляется более 10 тысяч таможенных деклараций. За три недели работы "Бастиона" на контроле 100 деклараций. Как видите, это немного из общего количества оформлений. И никакой паники у "белого" бизнеса нет. Мы встречались с Eвропейской бизнес ассоциацией, с Американской торговой палатой, в постоянном режиме работаем с "Укрлегпромом", другими бизнес-ассоциациями. Всем посыл один: "белому" бизнесу бояться нечего, акцент – исключительно на схемы. И мы видим понимание, потому что бизнес сам заинтересован в ликвидации теневого рынка, так как он нарушает конкуренцию.

А что значит "поставили на контроль" декларации?

– Во главе угла операции - аналитика. Идет мощный анализ баз, рисков, информации, взаимодействие с нашими международными партнерами путем обмена предварительными данными по товарам и транспортным средствам. И, только потом, когда все отработано, идем на конкретные действия. Например, если в декларации не указан бренд или нет страны происхождения, то возникает дополнительный вопрос. Запрашиваем дополнительную информацию, подтверждающие документы и, как правило, субъекты сами потом декларируют достоверные данные.

Поэтому достоверность декларирования – главная для нас задача. Государство должно знать в процентном соотношении экспортно-импортные операции по конкретным видам товара, чтобы в дальнейшем регулировать или дерегулировать те или иные процессы. Пример – адекватная реакция правительства о введении зеркальных санкций на действия страны-агрессора. Кроме того, немаловажный фактор - профессионализм таможенника, который должен увидеть, прочитать, проанализировать, где могут быть товары прикрытия. Это товары с низкой таможенной стоимостью, которые в контейнере "прикрывают" высоколиквидный товар. На примере турецкого товара. Если до начала операции сумма таможенных платежей с одного транспортного средства составляла 400-500 тыс. грн, то сейчас – около 750 тыс. То есть почти на 10 тыс. долларов больше. На высоколиквидном товаре – до 1 млн грн. Многие раньше не видели этого или закрывали глаза.

Когда Данилюк заявил, что они в СНБО собирают предложения, вам было что сказать?

– Да, была довольно открытая и очень откровенная беседа. Были Баканов, Сытник, Труба, Князев, я, Верланов, Маркарова. Суть встречи состояла в том, что каждый из органов пришел со своими наработками, как уменьшить риски контрабанды. Победить ее сложно и еще никто не сделал этого, как и контрабанды наркотиков и оружия. А минимизировать риски может, как по мне, только диджитализация процессов.

В разговоре с Данилюком я сказал, что нужна политическая воля. Не только руководства страны, но и политическая воля всех нас, здесь собравшихся. Все правоохранители должны сказать "нет" контрабанде. Если кто-то скажет "может быть" – не сработает.

И еще. Таможня должна быть сильной. Я имею в виду, что обязательно у таможни должно быть право оперативно-розыскной деятельности и свое следствие. Это даст таможне в полной мере быть задействованной в системе проведении оперативных мероприятий, взаимодействия и обмена информацией, в том числе и с таможенными органами других государств.

Плюс необходимо криминализировать товарную контрабанду и контрабанду акцизных товаров. Потому, что вместе с декриминализацией и выводом этой статьи в фокус нарушения таможенных правил государство все же понесло потери.

Кроме того, не стоит забывать и об усовершенствовании действующей системы управления рисками. В нашей системе сейчас функционирует более 100 профилей рисков, 400 алгоритмов и более 87 тысяч подалгоритмов. Это серьезный механизм. Мы, кстати, сейчас работаем над тем, чтобы наработать критерии "белого" плательщика.

Важным с точки зрения минимизации рисков нарушения законодательства при перемещении товаров через границу является и введение системы контроля движения импортируемых товаров – от точки ввоза до конечного потребителя. Вот тогда на каждом этапе перепродажи за счет полноценного введения фискализации будет видна уплата всех необходимых платежей.

Ну, и конечно, на действия таможни не должно быть никаких потусторонних влияний.

Вы имеете в виду Нацполицию?

– Не только. В рамках операции "Бастион" мы работаем силами ГФС, но в координации с Минфином. Никто из правоохранителей не должен быть в зоне таможенного оформления. Хотите задокументировать противоправные действия таможенников, так действуйте за линией таможни. Таможенный кодекс содержит две статьи о контрабанде – "перемещение товара под негласным контролем" и "контролируемая поставка". Все. Правоохранители в рамках уголовного производства имеют право послать нам поручение, на основании которого мы имеем право досмотреть груз. При этом они обязаны информировать о нарушении таможенных правил и контрабанде. А таможенник самостоятельно должен принимать решение о ведении тех или иных форм контроля в зависимости от наличия той или иной информации.

А получается, что нам что-то навязывают: проведите то-то, проверьте того-то. А это все время оформления. При этом уже таможня принимает решение о досмотре или передосмотре, а в случае каких-либо повреждений, субъекту предусматривается компенсация. Ведь согласно постановлению Кабмина, финансовую ответственность несет инициатор, то есть таможня опять крайняя остается. Но есть и определенный плюс, с февраля прошлого года бизнес знает, кто является инициатором таких досмотров и передосмотров. И изменения в постановление были внесены по нашей инициативе.

Раньше шла речь о том, что установка сканеров может серьезно пополнить бюджет.

– Да. Путем анализа рисков, контроля, применения технических средств контроля (сканеров, систем фото-, видеофиксации), работы с ассоциациями, заключения с ними меморандумов приучать субъектов к мысли, что они должны выходить из "серого" импорта. Становиться "белее". Что касается сканеров. На семи пунктах пропуска по всему периметру западной границы уже установлены стационарные сканирующие комплексы, мы уже получили лицензию на право использования этих установок. По некоторым пунктам пропуска есть технические моменты, например, нужно достроить подъездные пути. Некоторые сканеры, например, на "Парубном" Черновицкой таможни будем запускать в течение ближайшего месяца. Там, кстати, будем открывать новую инфраструктуру, то есть полностью, по сути, новый пункт пропуска: с новым административным зданием, новыми условиями для субъектов, дополнительными полосами.

Была информация, что одна известная торговая сеть, которая торгует брендовыми товарами, завезла продукцию по заниженной цене. Чем закончилась история?

– Да, в рамках "Бастиона" отработали схему, и субъект сам откорректировал таможенную стоимость и сам поднял платежи. Вдвое выросла таможенная стоимость – до 3 млн грн. И, соответственно поступления в бюджет составили более 300 тыс. грн.

Но, что самое интересное, цена товара известных мировых брендов в магазине отличается от впускной в 10 раз. Потому, что идет разрыв цепочки. То есть субъект-плательщик НДС ввез, "скинул" на неплательщика ФОПа и цепь разрывается. Подобные цепочки мы документируем по многим случаям. На аналитику каждой цепочки, каждой схемы уходит много времени. Или, например, реализация через интернет-магазины. Ввозится высоколиквидный товар, в основном через западные регионы, аккумулируется на складах для дальнейшей реализации на внутреннем рынке теми же субъектами предпринимательской деятельности. Они уже для того, чтобы невозможно было отследить канал поставки и места накопления товара, реализуют его через интернет-магазины, которые не имеют пунктов выдачи, а лишь используют почтовые службы для доставки заказчикам.

Поэтому суть операции "Бастион" состоит в том, что все подразделения в одном штабе. Его руководитель имеет право ставить задачи своим заместителям по каждому из основных подразделений, которые задействованы: противодействие нарушениям таможенных правил, мониторинг рисковых операций, аудит, следственные и оперативные подразделения и так далее.

Недавно была пресс-конференция о двух танкерах в Николаеве. Что человек пошел в налоговую милицию и пропал. Это объяснили тем, что он проходит по программе защиты свидетелей ГФС.

– Программы защиты свидетелей у нас в государстве нет. Возможно, речь идет о программе защиты участников уголовного судопроизводства. Теперь по конкретному случаю. По данным налоговой милиции, тот директор, который выступил в прессе, был назначен уже после того, как свершилось правонарушение. Во-вторых, это новая противоправная схема завоза топлива, смешивания его и потом продажи, как дизеля. По реактивному топливу, как было раньше, нормативными документами, внесением изменений в Налоговый кодекс мы уже практически эту схему уничтожили. Еще раз напомню, потому что это очень важно: одна из задач "Бастиона" выявить схему, уничтожить, задокументировать и разработать изменения в нормативные акты для предотвращения в дальнейшем.

Так была ли необходимость вводить дополнительно правоохранителей на таможенные посты?

- В каждодневной операционной деятельности таможенника, чтобы кто-то из правоохранителей был в качестве "надсмотрщика", я не вижу смысла. Согласно законодательству в таможенную зону имеют право доступа таможенники, пограничники, СБУ, спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью на основании закона, с соответствующими документами. Дальше могут быть другие правоохранители, а также брокеры, журналисты, но уже по решению руководителя таможни или руководителя поста.