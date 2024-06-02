Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена - Генштаб ЗСУ

Станом на 10.00 неділі за минулу добу на лінії фронту відбулося 98 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 29 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уже сьогодні з початку доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили два ракетні удари двома ракетами та вісім авіаударів із застосуванням 11 КАБів, 413 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 16 дронів-камікадзе", - йдеться у зведенні, розміщеному в телеграм-каналі.

На Харківському напрямку триває бій у районі Стариці. Ситуація контрольована. ЗСУ продовжують заходи з посилення переднього краю оборони.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішну атаку в районі Тернів.

На Сіверському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районах Роздолівки та Виїмки, з них 3 атаки відбито, ще 2 бої тривають.

На Краматорському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщіївки, з них 2 завершилося, одне - триває в районі Калинівки. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутися в районах Новоолександрівки та Сокола. Сили оборони відбили 2 атаки, ще 3 - тривають. Зазначається, що ситуація напружена, проте українські захисники вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку 3 ворожі спроби наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі.

На Времівському напрямку ворог здійснив безуспішну спробу штурму українських позицій поблизу Старомайорського.

На Оріхівському напрямку противник також безуспішно намагався просунутися в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішні атаки в районі Кринок.