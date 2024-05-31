Події

15:47 31.05.2024

Від початку доби на лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби на лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Станом на 13:30 п'ятниці, 31 травня, кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 42, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

"З початку доби найбільша активність противника спостерігається на покровському напрямку. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії російських окупантів, послідовно нищать ворога та його техніку", - зазначено в повідомленні.

Під вогнем ворожої артилерії з території Російської Федерації перебували прикордонні населені пункти Басівка Сумської та Клюси Чернігівської областей.

Дещо активізувалися окупанти на харківському напрямку. На цей час зафіксовано два бойових зіткнення. З району Бєлгорода ворожі війська вдарили двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма по Вовчанську. Атаку окупантів на Старицю відбито. Поблизу Вовчанська ще триває бій.

На куп'янському напрямку відбито чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Ще дві атаки тривають біля Петропавлівки та Новоєгорівки.

На лиманському напрямку російські окупанти намагалися покращити становище неподалік Діброви. Сили оборони завадили цьому. Ворожу атаку відбито. Ситуація контрольована. Водночас російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сіверську (із застосуванням однієї КАБ), Дробишевому (із застосуванням двох КАБ) та Новоєгорівці (із застосуванням теж двох КАБ).

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до п'яти. Ворог продовжує атакувати в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Успіху не досягнув.

На покровському напрямку російські окупанти здійснили 16 атак на позиції українських військ. Сім атак окупантів відбито в районах Калинового, Новоселівки Першої та Нетайлового. Ще дев'ять тривають поблизу Новоолександрівки, Сокола, Прогресу та Невельського.

Тричі від початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на курахівському напрямку. Одну атаку українські захисники успішно відбили. У напрямку Красногорівки ще тривають бої.

На придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі атакували в районі Кринок. Успіху не мали.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу

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