Події

10:44 07.05.2024

У Тисі виявили тіла трьох потопельників – Держприкордонслужба України

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У річці Тиса виявили тіла трьох потопельників, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. В ході взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному з загиблих було лише 20 років", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У Держприкордонслужбі нагадали, що, незважаючи на зниження рівня води, річка залишається небезпечною.

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