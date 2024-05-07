У Тисі виявили тіла трьох потопельників – Держприкордонслужба України

У річці Тиса виявили тіла трьох потопельників, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. В ході взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному з загиблих було лише 20 років", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У Держприкордонслужбі нагадали, що, незважаючи на зниження рівня води, річка залишається небезпечною.