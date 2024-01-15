У Києві судитимуть учасників злочинної групи, які незаконно привласнили нерухомість на 64 млн грн

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо дев'яти учасників організованого злочинного угруповання, які незаконно привласнили сім об'єктів нерухомого майна держпідприємства в Голосіївському районі Києва, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Встановлено, що службові особи, вступивши у злочинну змову, здійснили дії, які були направлені на відчуження державного майна у приватну власність. Підозрювані оформлювали право власності на сім об’єктів нерухомості шляхом створення фіктивних інвестиційних договорів та інших документів. Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів "схеми", - зазначено в повідомленні.

Згідно з фіктивними договорами, об'єкти та навколишню територію мали відремонтувати, а 5% від вартості робіт відраховували до державного бюджету. Водночас таких робіт не виконували, а підроблені договори не відповідали встановленим законодавством вимогам. У результаті збитки від такої оборудки становлять 64 млн грн.

Дев'ятьом учасникам організованої групи повідомили підозри за низкою статей Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - позбавлення волі терміном до дванадцяти років із конфіскацією майна.