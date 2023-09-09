Події

19:05 09.09.2023

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по складах озброєння і районах зосередження особового складу противника, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 у суботу, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ протягом доби вразили один засіб протиповітряної оборони та п'ять артилерійських установок на позиціях противника.

 

 

 

Теги: #сводка #генштаб_всу

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