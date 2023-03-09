9 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 379 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 379 RUSSIAN AGRESSION

9 березня - Міжнародний день діджея, День народження Тараса Шевченка.

У церковному календарі - Свято знайдення голови Івана Хрестителя або Обертіння.

День народження Тараса Шевченка

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Шевченка, видатного українського поета і художника. Народився майбутній поет 9 березня 1814 р. на території сучасної Черкаської області. У ранньому дитинстві він втратив матір, а трохи пізніше ще й батька. Завдяки своїй наполегливості Шевченко зміг здобути освіту в дяка. У 14-річному віці він почав прислуговувати в будинку поміщика Енгельгардта. Потім як власність пана переїхав із ним до Петербурга.

З дитинства продемонстрував особливі здібності в малюванні, тож здобув освіту в художника, майстра петербурзького малярного цеху Василя Ширяєва. Там він багато спілкувався з інтелігенцією та привернув до себе увагу художника Карла Брюллова і поета Василя Жуковського. Саме вони викупили Тараса з кріпацтва. Енгельгардт призначив за Шевченка суму у 2 тисячі рублів. Брюллов для їх отримання намалював портрет Жуковського і продав його на аукціоні.

Після здобуття свободи Шевченко став студентом Петербурзької академії мистецтв, там удосконалив свої навички художника. Одночасно вивчав історію, літературу та інші гуманітарні науки.

У 1840 році він видав першу збірку віршів, яку сьогодні називають "Кобзар". У 1846 році Шевченко приєднується до Кирило-Мефодіївського братства, яке ставило собі за мету перемогти чинний режим і відродити визвольну боротьбу в Україні. На початку 50-х років членів братства було заарештовано, Тарас був серед них. Його засудили до служби рядовим в Оренбурзькому корпусі, заборонили писати й малювати.

За 10 років Шевченко отримав звільнення. Без дозволу жити в Україні. Помер - 10 березня 1861 року.

Міжнародний день діджея

Цей день з'явився за ініціативи міжнародної клубної індустрії 2002 року. Головна мета - зібрати кошти, які потім переводять у дитячі організації. Найбільшою популярністю Міжнародний день діджея користується у Великій Британії.

День Барбі

У 1959 році Рут Гендлер (США) створила ляльку, яку назвала Барбара Міллісент Робертс. Цього року їй виповниться вже 64 роки.

Спостерігаючи за своїми доньками, Рут зрозуміла, що дівчатам не вистачає ляльки з обличчям дорослої жінки. Перша модель коштувала 3 долари і була одягнена в купальник і босоніжки. Образ ляльки Барбі часто змінювався і доповнювався. У 2020 році з'явилася і Барбі-українка.

Ще цього дня:

1930 - У Харківському оперному театрі починається судовий процес Спілки визволення України (СВУ);

1934 - У Києві засновують видавництво "Веселка";

1945 - Американська авіація починає одне з найбільших бомбардувань Токіо;

1959 - У Нью-Йорку на торговому ярмарку вперше демонструють ляльку Барбі;

2001 - У Києві недалеко від будівлі Адміністрації Президента відбулося зіткнення учасників акції "Україна без Кучми" з міліцейським загоном спецпризначення і акція УБК йде на спад.

Церковне свято

У Церковній історії відомо про три випадки обертіння голови Івана Предтечі. Перше сталося в IV столітті, друге - у V, а третє - в IX столітті. Перше і друге обертіння святкують саме 9 березня.

За переказами, Івана Предтечу обезголовили через підступність іудейської царівни Іродіади та її доньки Соломії. Після знищення тіло пророка було поховано його учнями в Самарії в місті Севастія. Голову ж приховала Іродіада в безчесному місці. Її забрала благочестива Іванна, яка була дружиною царського урядника Худзі, і поховала в посудині на горі Елеонській, що належала до маєтку Ірода. Через багато років цей маєток перейшов у володіння благочестивому Інокентію, який вирішив побудувати там церкву. Під час будівництва було знайдено посудину з головою. Зберігав Інокентій її з великим благоговінням. Але перед смертю вирішив заховати на тому ж місці, бо боявся, що голову осквернять язичники.

За часів правління рівноапостольного царя Костянтина Великого почала процвітати християнська віра. Одного разу двом ченцям, які прийшли вклонитися святим місцям у Єрусалимі, з'явився сам Іван Хреститель. Він відкрив їм місце знаходження своєї чесної голови. Ченці знайшли святиню, поклали її в мішок і пішли додому. Дорогою зустріли незнайомого гончара і дали нести важливу ношу. Гончар не знав, що несе, але вночі з'явився до нього Предтеча і попросив втекти від ледачих ченців. Він сховався від ченців і зберігав голову Івана у себе вдома з усіма почестями. Перед смертю запечатав посудину і віддав сестрі.

Згодом володарем святині став священник Євстафій, який був заражений арійською єрессю. Він змушений був втікати, коли відкрилося його блюзнірство. Голову він закопав в печері, оскільки вважав, що повернеться за нею. Але на місці печери виник монастир. Благочестиві монахи побудували його. 452 року архімандриту Маркелу явився Іван Хреститель і розповів, де шукати його голову. Так відбулося друге обертіння. Святиню перенесли до Емесси, а потім і до Константинополя.

Іменини: Іван, Іларіон, Софрон, Катерина, Франческа, Еразм.