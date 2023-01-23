Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав запровадити санкції проти "Росатому", ракетної та безпілотної промисловості РФ

Десятий санкційний пакет ЄС має бути прийнятий якнайшвидше і підвищити тиск на РФ, зокрема запровадити потужні санкції проти російської індустрії ракет та безпілотників, закрити всі шляхи обходу вже запроваджених обмежень, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я закликаю вас запровадити нищівні санкції проти російської індустрії ракет та безпілотників. Знищивши чи серйозно обмеживши здатність Росії виробляти нові ракети і безпілотники, ми "вб'ємо" їхню можливість створювати нові засоби терору. Ми також досягнемо довгострокової стратегічної мети стримування російського ракетного терору", - заявив міністр під час онлайн-виступу в Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Він наголосив, що жодні винятки чи послаблення санкцій недопустимі.

Також глава МЗС нагадав про заклик України знизити граничне обмеження на ціну нафти, оскільки актуальна ціна Urals уже нижча за 40 доларів США за барель. Він також закликав відключити більше російських банків від SWIFT, насамперед Газпромбанк та Банк Санкт-Петербург, залучених до фінансування війни.

Кулеба також наполягає на закритті доступу РФ до хмарних сервісів та операцій з криптовалютою, запровадженні санкцій проти російської металургії.

Окремою темою виступу стала необхідність припинення співпраці з Росією в галузі атомної енергетики та запровадження санкцій проти "Росатому".

Кулеба переконаний, що першим кроком може стати запровадження персональних санкцій проти працівників та посад