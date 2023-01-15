ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО
Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери
Кремль намагається використати неправдиві наративи про переслідування УПЦ МП в Україні для морального виправдання відмови від переговорів з Києвом - ISW
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