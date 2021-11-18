"Евросолидарность" требует создать в Раде новую ВСК для расследования "вагнергейта"

Фракция "Европейская солидарность" вытупила с требованием создания новой временной следственной комиссии, которая проведет объективное расследование "вагнергейта".

"Фракция "Европейской Солидарности" требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнер. Мы призываем представителей всех фракций парламента войти в состав этой следственной комиссии. Установление истины в этом вопросе – дело государственной важности", - указывается в заявлении, обнародованном на сайте партии.

В "Евросолидарности" настаивают, что материалы расследования Bellingcat подтверждают факт возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, и требуют безотлагательно принять меры.

"Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat", - подчеркивают в партии.

Так, в политсиле напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не имеет никакой информации о проводящейся операции, в то время как согласно материалам расследования он был в курсе всех этапов. Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак, согласно материалам Bellingcat, был тем, кто дал указание отложить операцию, хотя сам он неоднократно заявлял, что этого не было и не могло быть.

"Такие действия со стороны Офиса президента привели к срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Поэтому преступники, причастные к оккупации части территории Украины, которые убивали украинских военных и мирных жителей на Донбассе, могут избежать ответственности за свои преступления и справедливое наказание. При этом президентское большинство в парламенте создало свою карманную следственную комиссию для отбеливания репутации властей", - подчеркнули в партии.

"Это позорное поведение команды Зеленского подрывает основы национальной безопасности страны и разрушает доверие к Украине международных партнеров", - настаивают в "Евросолидарности".