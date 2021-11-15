В этом году от арендной платы и земельного налога в городской бюджет запланировано более 5 млрд грн поступлений - Терентьев

В этом году от арендной платы и земельного налога в городской бюджет запланировано более 5 млрд. грн. поступлений, которые пойдут на улучшение жизни киевлян. Начат анализ должников и их деятельности.

Об этом отметил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Михаил Терентьев.

По словам Михаила Терентьева, нарезе 15 тысяч должников уклоняются от уплаты налогов, поэтому на 01 октября накопился налоговый долг в размере 1,63 млрд грн.

"Вопрос налогового долга – это прежде всего финансирование важных инфраструктурных объектов. Все, кто пользуется землей в Киеве, должны платить за нее. А уклоняющиеся от платы должны понять, что избежать ответственности за это не удастся. Анализ должников и их деятельности на арендованных земельных участках уже начался. С предпринимателями, которые сознательно нарушают условия договоров, а также используют земельные участки, не по целевому назначению возможность дальнейшего сотрудничества будет пересмотрена", - отметил Михаил Терентьев.

Депутат добавил, что исключением могут стать только те бизнесы, пострадавшие во время пандемии Covid-19.