ВС подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн грн

Верховный Суд подтвердил необходимость уплаты крупнейшим дистрибьютором сигарет "Тедис Украина" (ранее - "Мегаполис-Украина") 431 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), сообщил глава Комитета Юрий Терентьев.

"Только что Верховный Суд принял решение в пользу АМКУ в длинном деле по поводу дистрибьютора сигарет "Тедис". Решение АМКУ от 16.12.2016 оставлено в силе за исключением небольшого уточнения относительно способа исполнения обязательства по установлению прозрачного механизма ценообразования", - написал он на своей Facebook-странице во вторник.

Как сообщалось, АМКУ в конце 2016 года наложил на "Тедис Украина" штраф в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде.

В конце марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" проведено более 100 обысков.

По данным генпрокурора Ю.Луценко, под влиянием российского гражданина Игоря Кесаева, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР"/"ЛНР. Через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 выведено 2,5 млрд грн.

Компания опровергла указанные заявления в свой адрес, указав, что ее собственниками являются бизнесмен Борис Кауфман и граждане Великобритании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Компания является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.