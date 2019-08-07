Экономика

13:59 07.08.2019

АМКУ оштрафовал компании Кропачева на 4,5 млн грн за сговор на тендере "Красноармейскуголь"

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АМКУ оштрафовал компании Кропачева на 4,5 млн грн за сговор на тендере "Красноармейскуголь"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Донэнергоэкспорт" на 4,2 млн грн и ООО "Триалтрейд" на 0,34 млн грн за согласованные действия на проведенном в январе 2017 года тендере ГП "Красноармейскуголь", сообщил глава комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

По его словам, расследование АМКУ установило, что эти две фирмы использовали единый IP-адрес и средства связи, предоставляли друг другу финансовую помощь, включая беспроцентные займы, а также подавали тендерные документы, электронные файлы которых имели одинаковые особенности.

"Таким образом, вся совокупность установленных факторов свидетельствует о согласованном поведении компаний "Доненэргоэкспорт" и "Триалтрейд", что привело к искажению результатов торгов, проведенных госпредприятием "Красноармейскуголь", - отметил Терентьев.

"СМИ, специализирующиеся на расследованиях, связывают компании "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" с Виталием Кропачевым", - добавил он.

Глава АМКУ также обратил внимание, что эти компании являются фигурантами дел НАБУ, в частности по тендерам ГП "Селидовуголь".

Теги: #красноармейскуголь #коррупция #штраф #амку #тендер #терентьев #кропачев
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