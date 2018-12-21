Экономика

14:38 21.12.2018

АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

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АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 20 декабря принял решение о признании в действиях госпредприятия "Укрспирт" нарушения в виде злоупотребления монопольным положением путем установления дискриминационных условий продажи его продукции третьим лицам и наложении штрафа в размере 33 млн грн, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Комитет установил, что ГП "Укрспирт" без объективно оправданных причин устанавливало для покупателей цены на спирт этиловый ректификованный на разном уровне, без привязки к объемам закупки или иным обоснованным критериям, то есть дискриминационным способом", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По данным АМКУ, в частности, "Укрспирт" устанавливал цены на бессистемной основе, поскольку их анализ в целом показал отсутствие корреляции между ценами и объемами закупки спирта при одинаковых прочих условиях таких договоров; бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки, безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей; снижал и устанавливал цены в разных размерах в разные периоды.

"Это создавало преференциальные условия для одних производителей ликеро-водочной продукции и дискриминационные - для других. Такие действия предприятия признаны злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке в виде совершения действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов (покупателей), которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке (часть первая статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции")", - отметил Ю.Терентьев.

"Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность госпредприятия - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Теги: #укрспирт #терентьев #амку
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