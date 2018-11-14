АМКУ допускает рассмотрение дела о нарушении ГК ТЭС "ДТЭК" антимонопольного законодательства без участия истцов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) допускает возможность рассмотрения дела, возбужденного по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, без участия истцов, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

"Рассмотрение дела в принципе может происходить без присутствия истцов, поскольку АМКУ не защищает интересы НКРЭКУ или "Укрэнерго"... Если указанные субъекты по каким-то уважительным причинам не смогут принять участие в деле, мы эти уважительные причины примем во внимание. Но если будем видеть, что заседания игнорируются и это мешает комитету выполнять свои функции, тогда будем принимать решения, исходя из обстоятельств", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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При этом Ю.Терентьев уточнил, что АМКУ настаивает на участии истцов в процессе.

Как сообщалось, рассмотрение дела запланировано на 20 ноября. Предыдущее заседание, которое должно было состояться в закрытом режиме, было перенесено из-за неявки истцов. Новое заседание будет открытым.

"Часть информации (по данному делу – ИФ) является защищенной, конфиденциальной. Она связана как с деятельностью группы "ДТЭК", так и с НКРЭКУ. Взирая на общественный резонанс вопроса монополизма или его отсутствия в энергетике – в сфере энергетической генерации, в первую очередь, заседание будет открытым... Мы подготовим неконфиденциальную версию доклада, презентацию, чтобы все заинтересованные лица, которые владеют существенной информацией, связанной с нашим расследованием, чтобы они могли нам ее предоставить, а мы могли бы принять прозрачное качественное решение", – отметил Ю.Терентьев.

АМКУ в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам главы ведомства Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.