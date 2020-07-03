Рада уволила главу АМКУ Терентьева, "за" 226 голосов

Верховная Рада поддержала увольнение с занимаемой должности главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

На заседании в пятницу соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.

В частности, отставку Терентьева поддержали 183 депутатов фракции "Слуга народа", 23 депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутатская группа "Партия "За будущее" дала 6 голосов за отставку Терентьева, депутатская группа "Довира" - 10 голосов, внефракционные депутаты - 4 голоса.

Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали в поддержку этого решение ни одного голоса, однако ни один народный депутат не проголосовал против.

Сам Терентьев в зале заседаний при этом отсутствовал.

2 июля глава АМКУ направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление об отзыве поданного накануне заявления об отставке. "Прошу не рассматривать заявление от 1 июля 2020 года и не включать его в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильный комитетов", – говорится в документе, который Терентьев опубликовал на своей странице в Facebook в четверг.

Однако спикер Рады на заседании 3 июля заявил, что это заявление действительным не является и "действительным остается только первое заявление об отставке".

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что заявление об отставке стало результатом конфликта, однако оставалась вероятность, что дело ограничится только этим.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за многомиллиардного штрафа, наложенного антимонопольным ведомством на табачного монополиста компанию "Тэдис".

В середине сентября 2019 года Зеленский сообщил, что глава АМКУ Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее. "Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", - сказал тогда глава государства.

Срок полномочий главы комитета и государственных уполномоченных, согласно закону, составляет 7 лет. "Глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Глава АМКУ имеет право заявить о своей отставке президенту Украины", – закреплено законом.