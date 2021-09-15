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13:08 15.09.2021

В семи районах Киева появится 13 новых зеленых пространств, восемь из которых - скверы, а также один парк - Терентьев

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В семи районах столицы с целью обеспечения комфортных условий для отдыха и досуга жителей планируют создать еще 13 зеленых пространств, восемь из которых - скверы, а также один парк.

Такой проект решения сегодня, 15 сентября, поддержали на заседании постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

По словам Михаила Терентьева, депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко продолжается создание новых зеленых пространств, ведь необходимо обустраивать скверы и парки в столице, чтобы обеспечить комфортные условия для досуга киевлян и гостей города.

"Сейчас одной из основных задач городской власти является сохранение статуса зеленой столицы. В городе создаются скверы и парки, а также современные городские пространства для отдыха. Земельные участки с зелеными зонами, которые ранее не имели должного ухода, предоставляются в постоянное пользование КО "Киевзеленстрой " и районным коммунальным предприятиям по содержанию зеленых насаждений с целью благоустройства и своевременного ухода за территорией ", - отметил Терентьев.

Депутат добавил, что в проектах решений предусмотрено создание тринадцати зеленых пространств на городских локациях.

Теги: #сквер #парк #терентьев
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