Экономика

15:51 20.11.2018

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

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АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Завершилось длительное расследование, в ходе которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины были определены отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя Брокбизнесбанка. АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации - приобретение Курченко С.В. и группой связанных лиц Брокбизнесбанка. На Курченко С.В. наложен штраф в 15 млн грн", написал Ю.Терентьев.

Как сообщалось, 7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры Украины, предоставив разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению С.Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

С.Курченко инкриминируются 10 эпизодов преступной деятельности.

Причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является С.Курченко, превышают 14 млрд грн.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уже в 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями государства времен президентства Виктора Януковича, в том числе и над С.Курченко. Прокуратура Одесской области 30 мая 2017 года согласовала и направила С.Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Генпрокуратура 29 июня 2017 года уведомила, что составила письменное уведомление о подозрении С.Курченко и направила его по месту его регистрации.

Согласно сообщению, С.Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и др.) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Теги: #терентьев #курченко #штраф #амку
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