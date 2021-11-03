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12:11 03.11.2021

Рада отказалась продлевать заседание до завершения рассмотрения "ресурсного" законопроекта

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Рада отказалась продлевать заседание до завершения рассмотрения "ресурсного" законопроекта

Верховная Рада отказалась продлевать работу пленарного заседания до завершения рассмотрения во втором чтении правительственного законопроекта №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (т.н. ресурсный" законопроект).

Соответствующее решение на заседании в среду поддержали 225 народных депутатов.

Предложение продлить пленарное заседание внёс первый заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, но большинство фракций и групп парламента ее не поддержали, поскольку в 15:00 должны начаться заседания комитетов.

Теги: #ресурсный_законопроект
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