Рада рассмотрит "ресурсный" законопроект одним из первых в четверг

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении "ресурсный" законопроект (№5600) одним из первых вопросов повестки дня пленарного заседания в четверг, сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

"Мы не до конца понимаем, сколько времени займет сама (специальная - ИФ) процедура рассмотрения законопроекта, потому что там - более 120-ти поправок. Если брать такой ортодоксальный вариант, когда все правки будут ставиться на подтверждение, то это может продлиться более двух часов... Поэтому мы решили, что более логично в четверг рассмотреть этот законопроект. Я думаю, что завтра (18 ноября - ИФ) он будет одним из первых в повестке дня", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в среду.

Вместе с тем на уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" он отметил, что рассмотрение данного документа во втором чтении может занять более двух часов, но "в четверг у нас есть четыре часа, поэтому теоретически можем успеть (рассмотреть законопроект за одно пленарное заседание - ИФ)".

Ранее руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") заявил, что в Раде есть голоса за принятие "ресурсного" законопроекта во втором чтении.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Введение акциза на "зеленую" электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Законопроект также раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham).

Профильные ВИЭ-ассоциации в многочисленных письмах к правительству призывали отказаться от этой идеи, которая, по их мнению, угрожает и так неблагоприятному инвестклимату в Украине, в частности в сфере возобновляемой энергетики после ретроспективного снижения "зеленых" тарифов и роста долгов по их оплате.

Министерство энергетики рассматривало инициативу создания целевого фонда, аккумулирующего поступления акциза на электроэнергию, в том числе и "зеленую", в случае принятия соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600.

Изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн. Тогда как презентуя проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко указал, что принятие законопроекта №5600 во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета в следующем году на 30 млрд грн.