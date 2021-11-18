Экономика

11:49 18.11.2021

Рада сняла с рассмотрения в четверг "ресурсный" законопроект №5600

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Рада сняла с рассмотрения в четверг "ресурсный" законопроект №5600

Верховная Рада Украины сняла с повестки заседания в четверг законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект).

За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Снятие с рассмотрения данного законопроекта инициировал глава фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов, а также, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Теги: #снятие #рада #ресурсный_законопроект
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