Рада сняла с рассмотрения в четверг "ресурсный" законопроект №5600

Верховная Рада Украины сняла с повестки заседания в четверг законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект).

За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Снятие с рассмотрения данного законопроекта инициировал глава фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов, а также, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).