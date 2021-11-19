Бизнес приветствует снятие с рассмотрения  "ресурсного" законопроекта 5600

Американская торговая палата в Украине (AmCham) приветствует снятие с рассмотрения законопроекта №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект).

В AmCham называют это "долгожданной новостью для бизнес-сообщества" и благодарят депутатов парламента за то, что они учли озабоченность бизнеса вопросами, поднимающимися в указанном законопроекте.

"Деловое сообщество постоянно доводило до сведения правительства и парламента свою позицию, поскольку законопроект № 5600 увеличивает налоговое давление на добросовестных налогоплательщиков, нарушает принципы справедливости, предсказуемости и долгосрочного планирования", - подчеркивают в AmCham.

Член AmCham компания "Киевстар" также подчеркивает важность взвешенного подхода государства к налоговой нагрузке на бизнес.

"Законопроект №5600 – не что иное, как попытка искусственно наполнить бюджет за счет поднятия налогов, в том числе для мобильных операторов. А расширение прав налоговой, вроде запрета выезда за границу для руководителей предприятий, имеющих налоговый долг, вообще опасны для бизнеса и отнюдь не способствуют поднятию Украины в экономических рейтингах свобод", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

Оператор подчеркивает, что кейс с поднятием ренты на частоты, прописанный в законопроекте, стоит отдельного внимания, поскольку является прямым нарушением Меморандума, подписанного в 2019 году между операторами и Правительством Украины, согласно которому государство гарантировало фискальную стабильность мобильным операторам в обмен на инвестиции общим размером более 15 млрд гривен в развитие 4G сетей в селах и малых населенных пунктах.

"Законопроект 5600 показал выборочный подход со стороны государства к таким кейсам, поскольку при его проработке подобные меморандумы с одними индустриями принимались во внимание, а другие (как в случае с телекомом) – почему-то нет. Надеемся, что аргументы бизнеса будут услышаны, законопроект 5600 окончательно снят, а государство сядет за стол переговоров для наработки win-win сценариев изменения налогового законодательства для развития экономики страны", - заявил Когут.

Как сообщалось, Рада сняла с рассмотрения в четверг "ресурсный" законопроект 5600 - за соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Снятие с рассмотрения данного законопроекта инициировал глава фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

В начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов, а также, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).