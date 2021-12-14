Экономика

11:17 14.12.2021

Ограничения для налоговых льгот в шахтерских городках не позволят превратить их во внутренние оффшоры - Гетманцев

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Ограничения для налоговых льгот в шахтерских городках не позволят превратить их во внутренние оффшоры - Гетманцев

Ресурсный закон (законопроект 5600) устанавливает ограничения для получения налоговых льгот до 2037 года в шахтерских городках, это не позволит превратить их во внутренние оффшоры, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я вам говорю однозначно: нет, не будет рисков. Мы ввели верхнюю планку оборота. Сумма доходов предприятия, которое такие налоговые льготы получает, не должна превышать 40 млн грн в год - это ни о чем", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению главы комитета, установленные законом налоговые льготы позволят среднему бизнесу начать производство, переработку в этих городах, создать рабочие места. "А выйдя на объем более 40 млн грн, перейти на обычную систему. Да, действительно, дается много льгот, это правда. Но эти населенные пункты умирают, они пустые уже. Там нет работы. Условия льгот: фирма должна быть не просто зарегистрирована, она должна иметь производство. Заводы, фабрики, маленькие фабрики, которые занимаются производством на этой территории, имеют там штат 10 человек, платят им зарплату и не имеют филиалов нигде больше, кроме самого этого городка", – пояснил парламентарий.

Как сообщалось, ресурсный закон (законопроект №5600) позволяет на 15 лет освободить новые компании в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения. Таких населенных пунктов в Украине насчитывается 18.

Специальный режим налогообложения вводится для новосозданных производственных предприятий, которые соответствуют ряду критериев. В частности, среднее количество наемных сотрудников - не менее 10 чел, деятельность этих предприятий должна вестись исключительно в этом городе, сумма годового дохода такого предприятия не должна превышать 40 млн грн.

Теги: #налоги #гетманцев #ресурсный_законопроект #льготы
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