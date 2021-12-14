Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой и не только - глава налогового комитета Рады Гетманцев

Первая часть эксклюзивного интервью с главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым

Текст: Дмитрий Кошевой, Анна Родичкина

– Что происходит в налоговой? Телеграмм-каналы слухами полнятся.

– Последние четыре дня (интервью состоялось 10 декабря - ИФ) мы успешно ведем борьбу с воровством НДС из бюджета. Были заблокированы схемы по системному уклонению от уплаты НДС, так называемые "скрутки", когда покупают бананы и из них якобы, по документам, изготавливают газовую станцию. Мы накрыли огромный, миллионный "бизнес" конвертаторам и налоговикам.

– Какая реакция последовала?

– Уровень информационного накала впечатляет, но это еще одно подтверждение того, что мы на правильном пути. Я вчера обнародовал свой номер телефона в Телеграм-канале. Мне звонят люди и рассказывают истории, которые сложно себе представить. В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с десятью работниками требовали 0,5% суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение "белого" НДС, который и так должен быть возмещен. В Кропивницком не выдавали лицензии на торговлю "подакцизкой", вымогая деньги. Это – отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, прогнивший доверху.

– Доверху?

– Да. Это огромная развлетленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители.

– То есть две ключевых схемы: в одной – брали взятку с белого бизнеса, где накладная реальная, в другой – "скрутки"?

– Нет, схем намного больше. Просто мы сейчас для примера говорим только о двух в НДС. А есть же еще акциз, аудит, местные налоги… Система поражена коррупцией.

– Это ваша инициатива торпедировать скрутки?

– Это позиция президента, позиция с первого дня. Но какой был подход ранее? Ставили нормального человека, с великолепным послужным списком, с горящими глазами, давали ему карт-бланш, он назначает людей, которые якобы тоже нормальные. Где-то им даже удавалось увеличивать поступления в бюджет. Однако, система ломала человека, превращала в своего. Попадая в банку в солеными огурцами, свежий огурец прокисает. Однако, за такой химический процесс мы не готовы и не будем брать на себя политическую ответственность. Скажу больше, если мы не поломаем систему, нам нечего делать во власти. Возглавлять ее, эту систему, как это делали другие, мы не будем. Поэтому сейчас вопрос стоит очень остро: или мы их, или они нас. Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой и не только. Мы обязаны вычистить систему.

– Речь идет только о налоговой?

– Налоговая – часть государственной системы, она не уникальна. Еще хуже ситуация на таможне. Неудовлетворительное состояние дел – в правоохранительных органах и судах. Мы же все с вами это знаем. Но налоговая и таможня – это зона нашей ответственности, как финансового комитета и моей ответственности, как его главы. Поэтому здесь, мы теперь вынуждены заняться очищением лично.

– Когда вы говорите "мы", вы кого имеете ввиду?

– "Мы" – это я, депутаты комитета, честные налоговики и правоохранители. Да, не смейтесь, такие тоже есть. Мы сейчас назначаем на ключевые должности в центральный аппарат сотрудников, в том числе, и региональных подразделений, которые занимали в областях вторые-третьи позиции. И которые разделяют наши цели, а также готовы работать в команде. Кстати, обращаюсь к сотрудникам налоговой из областей: для вас перспектива карьерного роста неограниченная, если вы хотите работать на страну, а не на себя.

– Как они работают?

– Я, конечно, не раскрою все секреты. Расскажу на примере. При регистрации НДС есть такое понятие – таблица. Допустим, у вас есть особая технология и вы, действительно, как-то на самом деле изготовляете из фруктов газовую станцию (я утрирую, чтоб было понятней). Система СМКОР направлена на выявление таких нестандартных схем и их блокирование. Но иногда бизнес, действительно, работает по нестандартной, инновационной схеме. Он раскрывается и показывает: вот, купили оборудование, он из одного делает другое. Приходите, проверяйте. На такой случай принимается решение о так называемых таблицах. То есть, налоговая соглашается, что это уникальная схема, которая не подходит под общую систему, и разрешает зарегистрировать такие налоговые накладные. Потому, что схему проверили заранее. Таких таблиц 52 тысячи, это в основном белый бизнес с нестандартными бизнес-процессами. Но около 10% это "скрутчики", которые только "отмывают" НДС и больше ничего. И вот эти таблицы ми снесли сейчас.

– Полностью?

– Ну не все 52 тысячи, а те, которые занимаются скрутками. Пока это около 1,5 тысячи таблиц, но мы каждый день сносим новые. Этот процесс будет иметь резонанс. Конечным потребителем скруток всегда является реальный бизнес, который мог и не знать, что в цепочке присутствовал схемный НДС. Поэтому по результатам осуществленных действий будут проходить проверки и приниматься решения. Однако, все будет очень прозрачно и четко. Хочу объяснить людям, что мы это делаем для того, чтобы завтра с них никто не вымогал деньги, а система была понятна и прозрачна для налогоплательщика.

- Есть сопротивление?

- Беспрецедентное. К слову, уровень сопротивления свидетельствует о том, что до нас никто на самом деле этим не занимался. Даже если прикрывали "скрутки", это делалось на время для перераспределения потоков. И я сейчас говорю не только о Телеграмм-каналах. Людям звонят, людям угрожают, целые области отказываются сотрудничать и блокировать схемы, не все руководство ГНС на нашей стороне.

- Может, налоговикам надо больше платить?

- Без всякого сомнения! И мы будем это делать. Но, я считаю, что нам необходимо сначала прекратить все схемы, вычистить систему от коррупционеров, а потом же поднимать перед обществом вопрос о зарплатах, как в налоговой, так и в таможне. Согласитесь, глупо поднимать вопрос о повышении зарплаты тем, кто, работая всю жизнь на госслужбе, живет в 4-этажном коттедже в элитном городке и не готов работать за одну зарплату, независимо от ее размера. С такими людьми нам придется расстаться. А вот молодые ребята из регионов должны прийти на их места. И им мы будем повышать зарплаты.

- Как нам понять, что вы не делаете тоже самое: просто не убираете одних конвертаторов в пользу других?

- Сейчас никак. Кто б вам, что не говорил. А через три-четыре месяца станет все понятно. Платежи в бюджет год к году увеличатся, и вы не сможете купить схемный НДС даже при желании. Сейчас, к слову, рынок схемного НДС работает открыто. У них есть своя реклама, Телеграм-каналы, дистрибуторы. Это огромная преступная сеть. То же самое в акцизах, то же самое на таможне...

– У вас есть оценки, сколько отказ от "скруток" на НДС может принести?

– Более 1 млрд грн в месяц в бюджет. И это только от "скруток".

– В этой борьбе наказание предусмотрено? Следом за вами идут правоохранительные органы, чтобы все эти схемы логично заканчивались уголовными делами и заключениями?

– Чтобы доказать коррупционное преступление, его нужно отрабатывать, проводить следственные действия, а это время и колоссальная, глубокая работа. К сожалению, мы не можем сегодня похвастаться, что у правоохранителей есть на это воля. Основная наша задача сейчас – остановить, наладить нормальную работу. А дальше – да, будем привлекать к ответственности всех причастных по прошлым периодам.

– В памяти сразу возникает 2017-й год, когда в Киеве на аэродроме Нацгвардии приземлились вертолеты из Харькова и Днепра с руководителями налоговой на борту, которых подозревали в коррупции. Аваков тогда назвал это самой масштабной антикоррупционной операцией, но она так ничем и не закончилась.

– Мы это делаем без вертолетов, тихо. Не созываем пресс-конференций, не идем на телеканалы. Мы работаем не на пиар, а на результат. Всех причастных мы остановим и накажем вместе с теми правоохранителями, которые им сейчас дают гарантии неприкосновенности.

И я хочу обратиться к бизнесу. Я знаю, соблазн приобрести схемный НДС велик. Велик соблазн уклониться. Тем более, что в этой стране всегда можно было "зарешать". Я бы не советовал впредь иметь дела с конвертаторами, схемным НДС. Эту страницу мы перелистнули.

– Когда вы говорите о правоохранителях, это кто – БЭБ?

– БЭБ еще не запустился, о них говорить нечего. Там 200 человек работает. В этих схемах были сотрудники ГФС, Службы безопасности, к сожалению, ГБР.

– Директор БЭБ – бывший руководитель ГФС, половина нанятых на конец ноября сотрудников Бюро, тоже бывшие сотрудники фискальной службы.

– Я не комментирую эту часть. У меня свое отношение к этому. Я резко и публично давал свое видение процесса формирования БЭБ, потому что это моя реформа. Я и Ольга Василевская-Смаглюк (депутат фракции "Слуги народа" – ИФ), которая входит в наш комитет, вынесли на плечах эту реформу. Мы поломали через колено правоохранителей, которые были против. Конечно, при поддержке президента. Если бы президент не поддержал, этого бы не было. И когда начал формироваться персональный состав, то я достаточно резко высказывался о том, что там не должно быть представителей ГФС. Однако, если решение было принято именно таким образом, я замолчал. Потому что решение уже принято. Я не хочу дискредитировать работу органа. Оценку надо давать по делам. Всякие чудеса случаются. И, возможно, действительно люди переосмыслят себя, поработают на страну. Если же нет, если мы будем видеть те же самые процессы, которые были здесь, то тогда мы точно молчать не будем.

– Глава МВД Денис Монастырский инициировал применение Национальной полицией "спящих" статей Кодекса об административных правонарушениях о нарушениях правил торговли алкогольными и табачными изделиями, нарушениях правил хоздеятельности. МВД создал Офис по защите бизнеса. Как вы все это оцениваете?

– Я считаю, что Монастырский действует правильно. Я считаю, что он, первый в стране из всех правоохранительных органов, начал заниматься рынком нелегальных подакцизных товаров. И обратите внимание на цифры ноября. Беспрецедентный рост. Акциз с произведенного в Украине алкоголя возрос на 18,8%. Такого никогда не было. Он занялся этим вопросом в сентябре. По акцизу с произведенного в Украине табака в ноябре +16%. По одному месяцу сложно что-то говорить, но если эта динамика останется в трех месяцах, а мы сейчас со стороны налоговой это подкрепим и динамика останется +20% год к году… Мы же понимаем, что пить-курить меньше не станут, соответственно, с такой динамикой мы выводим рынок из тени.

Я категорически положительно оцениваю деятельность министра и всячески ему помогаю. Сейчас налоговая его сильно укрепит. Мы поменяем тех акцизников, которые будут саботировать борьбу так, как делали это два с половиной года.

– По нефтепродуктам тоже?

– По нефтепродуктам мы рынок контролируем в комитете вот уже полтора года, так что там ситуация лучше, чем по остальным подакцизным рынкам. У нас год к году до 20% рост поступлений от акциза на нефтепродукты. Причем, ежемесячный "плюс". В прошлом году у нас тоже был рост акциза. В прошлом году значительно увеличилась доля продаж "белых" АЗС. Мы видим переток с черного рынка. Но я с вами согласен, работать еще есть над чем. Хотя бы в виду того, что у нас 15 мини-НПЗ работает. Налоговая нагрузка на одну АЗС от – 1,72 грн на литр, и до 8 копеек. Как? Что, подкацизники в налоговой, не видят этого? Видят, но они также, к сожалению, в схемах.

Все инструменты есть, необходима была политическая воля внутри налоговой. Теперь она точно есть.

– Зарегистрирован доработанный законопроект о введении второго обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения. Обсуждались какие-то компенсаторы для него?

– Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на следующей неделе (на текущей неделе - ИФ). Мы берем 1% ЕСВ с 2023 года, в последующие годы 1,5% и 2%, и переводим эти деньги на ваш накопительный счет.

– В меморандуме при этом написано, что лучше вообще ничего не переводить…

– В меморандуме написано правильно, но непопулярно: лучше вводить обязательный накопительный уровень за счет увеличения налогов, за счет людей. Но Минфин предложил более мягкую конструкцию, а депутаты, которые всегда любят мягкие конструкции, безоговорочно поддержали.

– Но там же есть еще "плюс" из госбюджета…

– Причем мы не исключаем, что на следующем этапе работодатель будет дотировать соответствующую сумму. То есть, часть – сотрудник, часть – работодатель. Чтобы сотрудник мог прийти к работодателю и сказать: хочу 3% моего заработка направлять на накопительную пенсию. И он будет вынужден еще 3% тоже заплатить. Но пока это заплатит государство.

– Такой принцип Кабмин одобрил по отношению к покупателям объектов большой приватизации.

– Как пример.

– А под это не планируется новых фискальных инициатив в качестве источников для реализации этой идеи?

– Нет, фискальных инструментов в законопроекте о пенсионной реформе не предусматривается.

– И вы надеетесь, что к 2023 году просто бюджет вырастет?

– Это вопрос приоритетов. Если говорить об 1% ЕСВ, это не так много - это примерно 3 млрд грн. К тому же, это будет не для всех. Но 3 млрд грн – это не колоссальные средства, учитывая объем бюджета в 1,5 трлн грн. Мы, только за счет повышения акциза на "айкосы", получили 9,6 млрд грн по состоянию на ноябрь. +541% только за то, что уравняли ставки. Я думаю, по году будет больше 10 млрд грн. Вследствие различных договоренностей, в том числе коррупционных, в Налоговом кодексе накопилось много налоговых льгот, убирая которые, мы получаем огромный "плюс" в бюджет. Минфин по акцизу от айкосов на этот год планировал +4 млрд грн. От всего. А получили +10 млрд грн. Просто убрали коррупционную льготу. В законе №5600 мы убрали налоговую льготу для производителя курятины, руды, убрали много схем и т.д. За счет ликвидации таких налоговых льгот у нас есть резерв. Есть он и по налоговой, а по таможне. Вообще кладезь. Там можно "найти" теневых 50 млрд грн.

– Но на два фронта вы не сможете работать?

– На самом деле по таможне мы начали даже раньше, чем по налоговой. Две недели назад мы сформулировали им четкие KPI. Мы просто не готовы нести ответственность за то, что там творится: ни в одном, ни в другом органе. Или мы уйдем, или наведем порядок. Формат взаимоотношений комитета и Гостаможслужбы приобрел очень странный формат. Мы выявляем просто вопиющие правонарушения, предъявляем претензии, они их якобы выполняют, а потом уже новая схема вылазит в другом месте. В целом мы все, народ страны, видим, насколько запущена ситуация в целом по направлению. И насколько обогащаются на контрабанде конкретные должностные лица таможни и правоохранители.

Поэтому, пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу. Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, "зеленка" и т.д.). Если индикатив выполнен не будет, освободим от должности замов, отвечающих за выполнение планов и руководство несколько худших по выполнению планов таможен. Это работа на несколько месяцев, но за несколько месяцев мы порядок наведем.

– Под эту цель назначили и.о. главы таможни бывшего главу разведки Госпогранслужбы?

– Да. Это человек новый. От лица комитета скажу, что мы не готовы пока что давать оценку его работе. Рано. Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях. Мы решили начать с перевыполнения плана по поступлениям. Мы предполагаем, что госбюджет от таможни недополучает около 50 млрд грн. Пожалуйста – начните с малого.

– На все вот эти ваши действия кому жаловаться? К премьеру, к министру финансов или сразу к президенту? К главе фракции Давиду Арахамии?

– С первого дня была воля президента – навести порядок. Просто способы были разные. Мы доверяли, мы брали людей, которым доверяли, мы ошибались. Был целый ряд кадровых ошибок. Но мы научились. Я думаю, есть два человека, которым можно было бы пожаловаться на меня: руководитель фракции Арахамия и президент. Но они полностью разделяют наши подходы.

– Критика пенсионной реформы заключается в том, что все средства накопительного уровня, как и средства "экономических паспортов" пойдут в ОВГЗ.

– Залог успешной пенсионной реформы – это существование развитого фондового рынка, который у нас отсутствует. Давайте положим руку на сердце, у нас больше некуда вкладывать деньги сейчас. Чтобы создать рынок, мы проголосовали в прошлом году закон о деривативах. Кроме того, на следующей неделе у нас стоит в зале закон о реформировании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Это база для формирования фондового рынка. На основании этих законов будет формироваться нормальный фондовый рынок. Но, мы должны понимать, что не бывает так, что вот создали какой-то институт и он сразу заработал. Процесс всегда обратный. Появляются экономические отношения, а потом они уже облачаются в юридическую форму. Поэтому, залогом развития фондового рынка является развитие экономики нашей страны. И конечно, должно быть доверие. Доверие - это как раз о законах, но, в первую очередь, это развитие экономики страны.

– Участники рынка жалуются, что в американскую акцию вложить деньги проще. В Украине есть массив законодательства, который на практике не работает.

– Я абсолютно согласен с тем, что Национальная комиссия недорабатывает. И надо на уровне подзаконных актов работать живее. Мы с ними работаем на этот счет. У нас будет на следующем комитете заслушивание Магомедова (главы НКЦБФР - ИФ), в том числе и по этим вопросам. Не хотелось бы подменять собой орган исполнительной власти, но, тем не менее, задачи мы ставим именно такие.

– А при условии развития фондового рынка доля ОВГЗ может быть снижена?

– Да, конечно, должна быть снижена, но должна появиться альтернатива ОВГЗ. Альтернативы сейчас по большому счету нет.