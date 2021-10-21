Телеком

16:19 21.10.2021

Повышение фискальной нагрузки на мобильных операторов в "ресурсном" законопроекте может привести к инвестарбитражам - юристы

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Повышение фискальной нагрузки на мобильных операторов в "ресурсном" законопроекте может привести к инвестарбитражам - юристы

Повышение фискальной нагрузки на мобильных операторов, предусмотренное в законопроекте №5600 ("ресурсный" законопроект), противоречит обязательствам государства, зафиксированным в меморандуме с операторами, подписанном во время Инвестиционного форума в Мариуполе в 2019 году.

"Ситуация понятна и прозрачна. Есть обязательства, которые страна взяла на себя в лице Кабинета министров, подписав меморандум с мобильными операторами в 2019 году. Этим меморандумом страна обязалась, в том числе, не повышать фискальную нагрузку на операторов. Сейчас законопроектом №5600 государство, напротив, поднимает фискальную нагрузку, нарушая свои обязательства перед операторами. Неисполнение своих обязательств государством открывает операторам прямую дорогу к инвестарбитражам", - прокомментировал рассмотрение "ресурсного" законопроекта агентству "Интерфакс-Украина" Сергей Регелюк, старший юрист, адвокат юридической фирмы Hillmont Partners.

При этом он объяснил, что у каждого оператора есть материнская компания - нерезидент Украины. Соответственно, их инвестиции попадают под договора о защите инвестиций, заключенные между их странами и Украиной.

В то же время в меморандуме прописано, что стороны рассматривают его "как декларацию о намерениях, не приводящую к юридическим или финансовым последствиям или обязательствам для любой из сторон и которая не будет считаться отказом от законных прав".

Однако, по мнению юриста, данная формулировка также может быть предметом отдельного рассмотрения в инвестиционном арбитраже и послужить причиной возврата операторами своих инвестиций в инфраструктурные объекты государства, которое, по-сути, получило дополнительное благо без встречного удовлетворения обязательств.

"Инвестарбитражи - очень дорогое удовольствие. Только их сопровождение стоит миллионы долларов. И это не считая того, что операторы смогут отсудить повышение ренты плюс, с шансами, все инвестиции, сделанные в рамках работы по договоренностям меморандума. Все это приведет к большим ущербам для страны, а также к возможной изоляции Украины в международной бизнес-среде", - считает юрист Hillmont Partners.

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" также отмечает несоответствие норм законопроекта ранее заключенному с рынком меморандуму.

"Мобильные операторы выполняют свои обязательства по меморандуму, который был подписан с правительством относительно взаимных обязательств по развитию в Украине технологий 3G/4G. За последние пять лет операторы инвестировали для этого 74 млрд грн совокупно. И продолжают строить сети скоростного интернета чтобы создавать основы для цифровизации Украины. Мы ожидаем, что правительство также будет выполнять свои обязательства", - прокомментировал сложившуюся ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

Аналогичное мнение высказали и в компании "Vodafone Украина".

"Мы поддерживаем позицию рынка о том, что поднятие РЧР-ренты на 5%, предусмотренное проектом, нарушает договоренности государства и индустрии, зафиксированные в соответствующем меморандуме в 2019 году. Мы полностью выполняем свою часть договоренностей и рассчитываем, что и государство также будет придерживаться своих", - заявила в комментарии агентству GR-директор "Vodafone Украина" Ольга Дейнега.

Как сообщалось, о несоответствии "ресурсного" законопроекта меморандуму о развитии 4G связи ранее заявляли также операторы "Vodafone Украина" и lifecell.

Директор директората мобильного и фиксированного широкополосного доступа к сети интернет Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик в интервью агентству "Интерфакс-Украина" также заявил, что принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету.

Теги: #юристы #налоги #мобильные_операторы #ресурсный_законопроект
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