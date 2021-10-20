"Ресурсный" законопроект является негативным сигналом для инвесторов телеком-рынка - "Киевстар"

Увеличение рентной платы за радиочастоты и повышающие коэффициенты, предусмотренные в законопроекте №5600, могут негативно отразиться на дальнейшем развитии телеком-отрасли, считает крупнейший мобильный оператор Украины компания "Киевстар".

"За последние пять лет мобильные операторы инвестировали свыше 74 млрд грн в 3G/4G сети и обеспечили 4G покрытие для 89% населения Украины. Однако дальнейшее развитие новых технологий может затормозиться из-за планов Правительства повысить рентную плату за радиочастоты и нежелания отменить на законодательном уровне повышающие коэффициенты, которые применяются к ренте", - подчеркивают в "Киевстаре".

Оператор напомнил, что в октябре 2019 года во время инвестиционного форума в Мариуполе мобильные операторы подписали с правительством меморандум о преодолении цифрового разрыва между городами и селами. Правительство обязалось содействовать этому, в том числе принять отдельный закон о четырехлетнем моратории на повышение фискальной нагрузки на отрасль, который до сих пор не представлен на рассмотрение Верховной Рады. Вместо этого в законопроекте №5600 предлагается очередное повышение рентной платы за радиочастоты на 5%, а также зафиксированы повышающие коэффициенты за концентрацию радиоспектра и фрагментированный спектр, которые внедрялись как временная мера для стимулирования перераспределения частот (рефарминг).

"В условиях глобального финансового кризиса и падения рынков из-за Covid, важно создавать механизмы для перезагрузки экономики государства, в частности — инвестиционных стимулов. Это особенно касается телеком-отрасли, которая является инфраструктурой, и от нее зависит развитие экономики и функционирование тысяч предприятий", - подчеркивает директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут.

По мнению оператора, увеличение рентной платы за радиочастоты и повышающие коэффициенты могут негативно отразиться на дальнейшем развитии телеком-отрасли. В частности, дополнительная фискальная нагрузка на отрасль противоречит обязательствам правительства по меморандуму 2019 года и может затормозить развитие 4G в сельской местности и на автодорогах.

Рентная плата за радиочастоты, которые используются для связи 2G, 3G, 4G – самая высокая. В то же время, к этим частотам также применяются предусмотренные законопроектом повышающие коэффициенты.

В "Киевстаре" отмечают, что из-за индексации рентной платы и нерешенности вопроса о повышающих коэффициентах, компания вынуждена будет платить 125 млн грн ежегодно дополнительных налоговых платежей, что эквивалентно обеспечению связью 4G как минимум 150 сел.

"Развитие новых мобильных технологий, в частности 5G, требует покупки новых частот. Однако система повышающих коэффициентов, которая продолжает "вымывать" финансовый ресурс компании, делает подобные кейсы непривлекательными. То есть под вопросом потенциальные аукционы на частоты 2100 МГц, 700 МГц, 3500 МГц, которые могли бы принести государственному бюджету миллиарды гривен дополнительных поступлений только от платы за лицензии и ежегодной платы за спектр, который сейчас принадлежит государству и не используется", - подчеркивают в "Киевстаре".

Также оператор отметил, что согласно официальным данным Государственной налоговой службы, телеком-отрасль даже без индексации ренты стабильно уже четыре года подряд наращивает суммы налогов на 1-2 млрд грн в год.

Кроме того, в Украине стабильно сохраняются одни из самых дешевых в мире тарифов за услуги мобильной связи, однако, как подчеркивают в "Киевстаре", из-за инфляции, подорожания электроэнергии, роста операционных затрат, налоговой нагрузки и необходимости увеличивать инвестиции телеком-индустрии становится все сложнее удерживать настолько низкие цены.

"Помощь государству в развитии основ для цифровизации, развитие новых технологий в неприбыльных, малонаселенных и отдаленных районах требует от мобильных операторов постоянного поиска источников доходов для инвестиций и их возврата в будущем. Поэтому мы просим правительство придерживаться обязательств, которые были предоставлены мобильным операторам, а народных депутатов во время рассмотрения законопроекта 5600 не поддерживать положения, которые могут затормозить развитие телеком-отрасли", - заявил Александр Когут.

Как сообщалось, о несоответствии "ресурсного" законопроекта меморандуму о развитии 4G связи ранее заявляли также операторы "Vodafone Украина" и lifecell.

Директор директората мобильного и фиксированного широкополосного доступа к сети интернет Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик в интервью агентству "Интерфакс-Украина" также заявил, что принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету.