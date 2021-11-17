Экономика

11:08 17.11.2021

В Раде есть голоса за принятие "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

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В Раде есть голоса за принятие "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

Верховная Рада планирует на текущей неделе рассмотреть правительственный законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект), необходимые голоса за принятие которого во втором чтении есть, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Мы собираемся его рассматривать, мы в любом случае его рассмотрим - если не сегодня, то завтра. Попробуем зайти в вопрос сегодня... Голоса за законопроект есть", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

При этом Гетманцев отметил, что дискуссии относительно этого законопроекта продолжаются и, вероятно, что "в зале будет горячо: кто-то не соглашается с теми или иными положениями законопроекта".

"В частности, я прогнозируют, что в зале будет дискуссия, достаточно пылкая, касательно налогообложения руды. Я не знаю, каким будет решение Верховной Рады в результате рассмотрения этого законопроекта, но надеюсь, что оно будет мудрым", - уточнил парламентарий.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Введение акциза на "зеленую" электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Законопроект также раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham).

Профильные ВИЭ-ассоциации в многочисленных письмах к правительству призывали отказаться от этой идеи, которая, по их мнению, угрожает и так неблагоприятному инвестклимату в Украине, в частности в сфере возобновляемой энергетики после ретроспективного снижения "зеленых" тарифов и роста долгов по их оплате.

Министерство энергетики рассматривало инициативу создания целевого фонда, аккумулирующего поступления акциза на электроэнергию, в том числе и "зеленую", в случае принятия соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600.

Изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн. Тогда как презентуя проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко указал, что принятие законопроекта №5600 во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета в следующем году на 30 млрд грн.

Теги: #гетманцев #ресурсный_законопроект
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