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13:13 23.09.2021

"Слуга народа" собрала 160 подписей для запуска спецпроцедуры рассмотрения "ресурсного" законопроекта - Арахамия

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"Слуга народа" собрала 160 подписей для запуска спецпроцедуры рассмотрения "ресурсного" законопроекта - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала 160 подписей для запуска специальной процедуры рассмотрения "ресурсного" законопроекта (№ 5066), сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Есть регламентная процедура, которую применяли только раз - по "антиколомойскому" законопроекту. Мы сегодня собрали 160 подписей (при 150-ти минимально необходимых - ИФ) для ее применения (при рассмотрении "ресурсного" законопроекта - ИФ). Пока не регистрируем - ждем Разумкова (спикер Верховной Рады находится на самоизоляции - ИФ). Все равно этот вопрос можно будет рассмотреть только через неделю (следующая пленарная неделя начнется в Раде 5 октября - ИФ), время у нас есть", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Он напомнил, что согласно Регламенту, в случае применения спецпроцедуры рассмотрения законопроекта каждая фракция или депутатская группа сможет определить не более пяти неучтенных профильным комитетом поправок или предложений, а каждый внефракционный депутат - одну, на которых они настаивают. После этого комитет готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, включительно с учтенными им поправками и предложениями.

Как сообщалось, законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (т.н. "ресурсный" законопроект) снят с рассмотрения Верховной Радой в четверг.

Теги: #ресурсный_законопроект
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