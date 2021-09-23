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11:29 23.09.2021

Рада не будет в четверг рассматривать "ресурсный" законопроект

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Рада не будет в четверг рассматривать "ресурсный" законопроект

Законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (т.н. "ресурсный законопроект") снят с рассмотрения Верховной Радой в четверг, сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Как было анонсировано, законопроект 5600 сегодня не будет рассматриваться", - сказал Железняк журналистам в кулуарах парламента после консультаций глав фракций и руководства украинского парламента.

По его словам, сейчас среди фракций идёт дискуссия касательно законопроекта о деолигархизации, чтобы "каждый депутат мог поднять свои поправки".

"Некоторые фракции, в том числе и фракция "Голос", у которых сто поправок, заявили о том, что если будет достигнута договоренность о том, чтобы не нарушать процедуру, закон, не рушить парламентаризм, я лично гарантирую, что мы не будем поднимать ни единой поправки. Возможно, я возьму минуту, чтобы сказать то, что думаю об этом процессе", - уточнил Железняк.

По словам лидера фракции "Голос", все фракции подходят к обсуждению достаточно конструктивно.

"В 11:15 последний раунд переговоров. Я надеюсь, что после него мы выйдем с понимаем того, каким будет пленарный день. К сожалению, выглядит так, что этот популистический закон (о деолигархизации - ИФ) будет принят, но не будет разрушен парламентаризм", - добавил Железняк.

 

Теги: #ресурсный_законопроект
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