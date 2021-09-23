События

11:06 23.09.2021

Группа киевских таксистов под видом полицейских занималась вымогательством у наркодилеров

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Группа киевских таксистов под видом полицейских занималась вымогательством у наркодилеров

Семь участников организованной преступной группировки, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, совершали разбойные нападения, незаконно удерживали граждан и требовали от них денежные средства, они уведомлены о подозрении.

Как сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской прокуратуры, участники преступной группировки, в состав которой входили семь человек, четверо из которых являются водителями служб такси, организовали преступную деятельность, связанную с вымогательством денежных средств от наркозависимых лиц и лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ.

"Получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель службы такси раскрывал отправления и в случае обнаружения наркотических веществ, сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили якобы задержание лица, которому предназначалась посылка. Запугивая пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживая их против воли, в том числе с применением спецсредств, злоумышленники требовали от них денежные средства в качестве "откупных" в размере от 2 тыс. грн до 20 тыс. грн, в том числе за счет оргтехники и других ценных вещей. Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших", - говорится в сообщении.

Подозреваемые - мужчины в возрасте от 25 до 33 лет, жители столицы и области. Организатор - 28-летний киевлянин, уроженец Черкасской области. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и проверяется причастность группы к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Киева с февраля по сентябрь 2021 года.

Теги: #таксисты #вымогательство
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