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10:07 29.10.2021

ГБР задержало руководителя адвокатского объединения за вымогательство у супружеской пары $400 тыс. или двух квартир в Киеве

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ГБР задержало руководителя адвокатского объединения за вымогательство у супружеской пары $400 тыс. или двух квартир в Киеве

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задокументировали преступную деятельность руководителя адвокатского объединения, требовавшего у супругов $400 тыс. или две квартиры в Киеве за решение проблем с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

"На супругов были поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п. После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее. Адвокат отметил, что узнал об их проблемах и предложил свои услуги", - сообщает пресс-служба ГБР.

Также установлено, что после этого он рассказывал супругам о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов, которых на самом деле не существует.

Так, адвокат предложил клиентам передать ему недвижимость или $400 тыс. за якобы решение их вопросов в Министерстве юстиции Украины, органах Национальной полиции и судах. После этого супруги обратились в ДБР.

В ходе расследования задокументировано более 10 встреч адвоката и потерпевших.

28 октября 2021 года адвокат вместе с посредником, которого он привлек к передаче суммы неправомерной выгоды, задержан во время получения денег. Также у посредника был обнаружен в машине рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Также проверяется версия о причастности работников полиции и Министерства юстиции к совершению указанного уголовного преступления.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет об адвокатском объединении LBA - Law Business Association, задержан глава адвокатского объединения - Денис Федоркин.

Теги: #гбр #адвокат #вымогательство
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