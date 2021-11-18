События

15:33 18.11.2021

В Киевской области задержали адвоката, вымогавшую деньги и прикрывавшуюся якобы связями в СБУ и Офисе генпрокурора

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В Киевской области задержали адвоката, вымогавшую деньги и прикрывавшуюся якобы связями в СБУ и Офисе генпрокурора

Правоохранители задержали адвоката и посредника, которые присвоили $39 тыс., прикрываясь несуществующими связями в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, в сентябре 2021 года адвокат, представляясь председателем общественной организации "Антикоррупционный комитет при президенте Украины", предложила директору стоматологического центра в Киевской области свою помощь в решении вопросов, связанных с проверкой в его медицинском центре Государственной службой по лекарственным средствам и контролю по наркотикам в Киевской области. Она сообщила предпринимателю, что будто бы сотрудничает с СБУ и может организовать поддержку по всем вопросам под контролем ее сотрудников", - сообщает Офис генпрокурора.

В дальнейшем адвокат сообщила предпринимателю неправдивую информацию о том, что проверки контролирующего органа были инициированы "уголовным авторитетом" по прозвищу "Журавль", а также что он планирует диверсию в медицинском центре с применением боевых гранат.

Для прекращения таких действий адвокат предложила директору центра предоставить ей $30 тыс., которые она якобы передаст СБУ за помощь в решении вопросов с проверками и преступными действиями, которые планируются в отношении медицинского центра, его работников и членов семьи предпринимателя. Кроме того, для недопущения в дальнейшем таких действий предприниматель должен был ежемесячно передавать ей по $2 тыс.

Также адвокат сообщила предпринимателю ложную информацию об уголовном производстве в отношении него по факту служебной халатности. Она заверила его, что имеет личные связи в Офисе генпрокурора и необходимости предоставить ей $5 тыс для якобы дальнейшей передачи их в Офис генпрокурора для решения вопроса о закрытии этого производства.

Воспринимая слова адвоката как правдивые и опасаясь за деятельность центра, жизни и здоровья работников, а также членов своей семьи, предприниматель передал адвокату, в том числе через привлеченного ею посредника, оговоренную сумму средств – $37 тыс.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали адвоката и посредника после получения очередного транша от директора стоматологического центра в сумме $2 тыс.. Общая сумма средств, которыми завладели фигуранты, составляет $39 тыс..

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #адвокат #вымогательство
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