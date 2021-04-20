Вымогателю, требовавшему у сотрудника ГБР $20 тыс., грозит до 10 лет тюрьмы

Киевская окружная прокуратура Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в вымогательстве (ч. 3 ст. 189 УК Украины) у сотрудника ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что 46-летний мужчина требовал у сотрудника Государственного бюро расследований $20 тыс. за неразглашение информации, которая якобы могла дискредитировать потерпевшего", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Подозреваемый был задержан в октябре прошлого года сразу после получения требуемой суммы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.