События

12:53 16.03.2021

ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

2 мин читать
ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, который похитил жителя Харькова и угрозами вымогал у него деньги, сообщает пресс-служба ГБР.

"Установлено, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Действуя в указанной группе лиц, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании. В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 грн, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

При этом, как отмечает пресс-служба Офиса генпрокурора, процесс вымогательства денег сопровождался угрозами насилия над потерпевшим и ограничением его прав и свобод.

"Ему угрожали убийством, применением насилия, причинением тяжких телесных повреждений, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов", - сообщают в ОГПУ.

Там добавляют, что сейчас всем фигурантам производства сообщено о подозрении, в частности, сотруднику СБУ вместе с двумя сообщниками сообщили о подозрении в незаконном похищении человека и вымогательстве денежных средств (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины), еще одному лицу – в вымогательстве (ч.2 ст. 189 УК Украина).

Следствие продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Теги: #похищение #гбр #сбу #вымогательство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 16.03.2021
СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной терорганизации

СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной терорганизации

11:32 16.03.2021
СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

01:05 13.03.2021
Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

00:22 13.03.2021
СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

18:52 12.03.2021
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

18:20 12.03.2021
СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

14:37 12.03.2021
В Ровенской области СБУ предотвратила контрабанду 260 кг янтаря почти на 2 млн грн

В Ровенской области СБУ предотвратила контрабанду 260 кг янтаря почти на 2 млн грн

18:26 11.03.2021
Баканов: с 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. дел по госизмене и терроризму

Баканов: с 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. дел по госизмене и терроризму

17:41 11.03.2021
Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

16:45 11.03.2021
СБУ разоблачила масштабную махинацию по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС Glusco

СБУ разоблачила масштабную махинацию по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС Glusco

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

В Киеве 999 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, скончались 19 человек - Кличко

В Кремле называют "мифом" заявления Киева о новом мирном плане по урегулированию на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

Каждый пятый выпускник собирается поступать в иностранный вуз - опрос

Швеция пополнила список стран Европы, приостановивших использование вакцины от AstraZeneca

Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

В Украине ожидается теплая погода, возможны осадки

Одесские правоохранители расследуют обстоятельства гибели пожилой женщины, тело которой нашли в мешке возле учебного заведения

Электронный Реестр памятников заработает до конца 2021 г. – Ткаченко

Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов – Садовой

Только 20% ЛГБТ-подростков чувствуют себя в безопасности в школе - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА