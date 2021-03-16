ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, который похитил жителя Харькова и угрозами вымогал у него деньги, сообщает пресс-служба ГБР.

"Установлено, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Действуя в указанной группе лиц, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании. В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 грн, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

При этом, как отмечает пресс-служба Офиса генпрокурора, процесс вымогательства денег сопровождался угрозами насилия над потерпевшим и ограничением его прав и свобод.

"Ему угрожали убийством, применением насилия, причинением тяжких телесных повреждений, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов", - сообщают в ОГПУ.

Там добавляют, что сейчас всем фигурантам производства сообщено о подозрении, в частности, сотруднику СБУ вместе с двумя сообщниками сообщили о подозрении в незаконном похищении человека и вымогательстве денежных средств (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины), еще одному лицу – в вымогательстве (ч.2 ст. 189 УК Украина).

Следствие продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению этих преступлений.