Разоблачена преступная группировка, требовавшая деньги за удаление ложной информации о политиках и бизнесменах - Нацполиция

Национальная полиция Украины разоблачила преступную группировку, занимающуюся вымогательством денег за нераспространение провокационной информации.

"Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев". К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших. Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что распространение ложной информации осуществлялось, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их пересчета на электронные кошельки.

"В настоящее время установлено четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят семь обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.