Двое полицейских предстанут перед судом за вымогательство 250 тыс. грн несуществующего долга – прокуратура Киева

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента спецрасследований Нацполиции Украины, уличенных в вымогательстве денежных средств.

"По данным следствия, двое служащих Нацполиции, действуя в интересах третьего лица, требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн несуществующего долга, а именно компенсации за якобы невыполнение им договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения", - сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

После передачи части указанных средств в сумме 85 тыс. грн полицейских задержали. Во время задержания они пытались сбежать. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.